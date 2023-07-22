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Evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! Ayda 2.500 TL taksit şaka değil gerçek: O illere müjde verildi

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Evi olmayanlara TOKİ piyangosu çıktı! Ayda 2.500 TL taksit şaka değil gerçek: O illere müjde verildi
Ev sahibi olmak için kara kara düşünenlere özel fırsat TOKİ'den geldi. 2.450 TL taksit imkanıyla satılacak olan evler için duyuru yapıldı. TOKİ 21-31 Temmuz başvuruları için tüm şartlar haberimizde.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ üzerinden yeni konut projesi başlattığını açıkladı. Belli başlı şehirler üzerinden yapılan konut projelerinden ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsat tanımlandı. Aylık 2.491 TL ödemeyle beraber ev sahibi olabileceksiniz.

TOKİ KARAMAN MERKEZ KIRBAĞI PROJESİ

Toplam Konut Sayısı: 17

Konut Tipi: 1 Oda 1 Salon

Başvuru Dönemi: Bugün başlayarak 21 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

Başvuru Bedeli: 1.000 TL

Kura Çekilişleri: 28 Temmuz 2023

TOKİ

BAŞVURU ŞARTLARI

TC vatandaşı olmak

Projenin bulunduğu kent sınırları içerisinde 1 seneden az olmama şartıyla ikamet etmesi gerekiyor

Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altında olan çocukların TOKİ üzerinden konut almamış olması gerekiyor

Tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun olmaması.

ÖDEME KOŞULLARI

TOKİ KAraman Kırbağı 2023 projesiyle beraber konutlar üzerinden yüzde 25 peşinatla konut sahibi olmak için şans veriliyor. Konutların başvuruları için 1.000 TL olarak belirlendi. Peşinat olarak belirlenen 149 TL ile 157 TL arasında farklılık göstermektedir. 

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