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Evi olmayanları sevindiren haber TOKİ'den geldi! O illerde toplam 665 konut yapılacak

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Evi olmayanları sevindiren haber TOKİ'den geldi! O illerde toplam 665 konut yapılacak
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TOKİ), büyük bir adım atarak yeni bir projeyi hayata geçirme kararı aldı. Binlerce aile ve milyonlarca vatandaşın kolayca ev sahibi olabilmesi için harekete geçen TOKİ, yeni bir konut projesini başlatıyor. İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'da yepyeni bir projeyi hayata geçirmek üzere adım attı. TOKİ'nin son açıklamasına göre, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yer alacak olan bu proje için ihale tarihleri belirlendi.

6 EYLÜL'DE GERÇEKLEŞECEK

TOKİ

TOKİ'nin Gaziosmanpaşa 2023 projesi, Yıldıztabya Mahallesi'nde yükselecek. İnşa edilecek bu projede 665 yeni konutun yanı sıra altyapı ve çevre düzenlemesi işleri de planlanıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, projenin ihalesi 6 Eylül 2023 tarihinde saat 11:30'da gerçekleştirilecek. Bu projenin yaklaşık 600 takvim günü içinde tamamlanması hedefleniyor.

TOKİ'nin Gaziosmanpaşa projesi için düğmeye basmasıyla birlikte, 665 yeni konutluk büyük bir projenin hayata geçirilmesine yönelik adımlar atılıyor. İhale ilanına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi iletişim kanallarından detaylı bilgi alınabilecektir.

TOKİ'nin bu projede attığı adımlar, İstanbul'da ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için umut vadeden bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Bu önemli projenin tamamlanmasıyla, hem çevre düzenlemesi hem de modern konutlarla donatılmış yaşam alanlarına olan ihtiyaç karşılanmış olacak.

Ekonomi
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