Evinde altın biriktirenler aman dikkat! O tarihi not etmeyenin hayalleri suya düşecek

Son dönemlerde yatırımcılar piyasadaki hareketlilik sebebiyle yanlış kararlar vermemek için uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor! Altın piyasası ile ilgili son tahminlerin tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Merkez Bankası ikinci faiz artırım kararı sonrasında altın fiyatları da tarihi rekor kırmaya başladı. Gram altın 1.700 TL seviyelerine yükseldi. Yatırımcılar uzmanların fiyatlarla ilgili tahminlerini yakından takip ediyor ancak piyasada büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Dünya Altın Konseyi altın fiyatlarıyla ilgili 2 Ağustos tarihi sonrasında piyasada yaşanan dengelerin tamamen değişeceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Aynı zamanda Türk milyarder ve şirketler TL tarafında yaşanan değer kaybı sebebiyle altın taleplerini artırdı.





Seçim döneminde TL'nin yaşadığı değer kaybı altın talebini yükseltti ve yüzde 7 talep artış gösterdi. Yatırımcılar altını güvenli bir liman olarak görmeye devam ediyor. Dünya Altın Konseyi Baş Stratejisti John Reade Türkiye altın talebinin tezgah üstü altın piyasasının üçte birinden fazlasını oluşturduğunu söylüyor. büyük şirketler para birimlerinde yaşanan zayıflığa karşı kendilerini korumak için altın yatırımı yapmaya devam ediyor. Merkez Bankası iç yatırım talebi sonrasında altın satışları yaptı ve alımların hızı yavaşladı. Seçim döneminde ticari açığın kontrolünün sağlanabilmesi için altın ithalatı geçici olarak yasaklandı ve altın piyasası epey etkilendi. Merkez Bankası faiz artırım kararı sonrasında altın fiyatları ise rekor yükselişe geçti.