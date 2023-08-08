  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Finans

  4. Evinde altın biriktirenler aman dikkat! O tarihi not etmeyenin hayalleri suya düşecek

Evinde altın biriktirenler aman dikkat! O tarihi not etmeyenin hayalleri suya düşecek

Yayınlanma:
Evinde altın biriktirenler aman dikkat! O tarihi not etmeyenin hayalleri suya düşecek
Altın piyasasında yaşanan yükseliş devam ederken uzmanların açıklamaları yakından takip ediliyor. Bu önerileri dikkate alın! Tüm detaylar haberimizde.

Son dönemlerde yatırımcılar piyasadaki hareketlilik sebebiyle yanlış kararlar vermemek için uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor! Altın piyasası ile ilgili son tahminlerin tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN YATIRIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Merkez Bankası ikinci faiz artırım kararı sonrasında altın fiyatları da tarihi rekor kırmaya başladı. Gram altın 1.700 TL seviyelerine yükseldi. Yatırımcılar uzmanların fiyatlarla ilgili tahminlerini yakından takip ediyor ancak piyasada büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Dünya Altın Konseyi altın fiyatlarıyla ilgili 2 Ağustos tarihi sonrasında piyasada yaşanan dengelerin tamamen değişeceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Aynı zamanda Türk milyarder ve şirketler TL tarafında yaşanan değer kaybı sebebiyle altın taleplerini artırdı. 

altın piyasasında yaşanan hareketlilik

Seçim döneminde TL'nin yaşadığı değer kaybı altın talebini yükseltti ve yüzde 7 talep artış gösterdi. Yatırımcılar altını güvenli bir liman olarak görmeye devam ediyor. Dünya Altın Konseyi Baş Stratejisti John Reade Türkiye altın talebinin tezgah üstü altın piyasasının üçte birinden fazlasını oluşturduğunu söylüyor. büyük şirketler para birimlerinde yaşanan zayıflığa karşı kendilerini korumak için altın yatırımı yapmaya devam ediyor. Merkez Bankası iç yatırım talebi sonrasında altın satışları yaptı ve alımların hızı yavaşladı. Seçim döneminde ticari açığın kontrolünün sağlanabilmesi için altın ithalatı geçici olarak yasaklandı ve altın piyasası epey etkilendi. Merkez Bankası faiz artırım kararı sonrasında altın fiyatları ise rekor yükselişe geçti. 

Ekonomi
O şarta göre başvuranlar 1.250 TL alıyor! Dar gelirliye hızır gibi yetişen yardım!
O şarta göre başvuranlar 1.250 TL alıyor! Dar gelirliye hızır gibi yetişen yardım!
Para arayanlar kimliğiyle oraya gitsin! 45 bin TL'ye kadar acil kredi müjdesi yüzleri güldürdü
Para arayanlar kimliğiyle oraya gitsin! 45 bin TL'ye kadar acil kredi müjdesi yüzleri güldürdü
Emekliler zil takıp oynayacak! Ocak zammı önce çekildi: 4A 4B 4C emeklisi bayram edecek
Emekliler zil takıp oynayacak! Ocak zammı önce çekildi: 4A 4B 4C emeklisi bayram edecek
Kimlik numarası 0,2,4,6 ile bitenlere piyango vurdu! Para arayanlara hızır gibi yetişti
Kimlik numarası 0,2,4,6 ile bitenlere piyango vurdu! Para arayanlara hızır gibi yetişti
Kimlik kartıyla gelen parayı çuvalla götürüyor! Akbank'tan nakit ihtiyacına derman olan kredi!
Kimlik kartıyla gelen parayı çuvalla götürüyor! Akbank'tan nakit ihtiyacına derman olan kredi!
Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara son 2 gün! Mobil bankacılıktan hemen bakın: Fırsat bitiyor
Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara son 2 gün! Mobil bankacılıktan hemen bakın: Fırsat bitiyor
e-Devlet'te binlerce lira paranız kalmış olabilir! Tek tıkla paranızı geri alın
e-Devlet'te binlerce lira paranız kalmış olabilir! Tek tıkla paranızı geri alın