Evinde internet olan bu faturayı görünce hemen kapattıracak! İnternet aboneliklerine okkalı zam geldi

Uzun bir süredir sabit olan TürkNet abonelik ücretleri, 15 Temmuz itibarıyla 399,90 TL'den 499,90 TL'ye yükselecek. Kullanıcılar artık taahhütsüz internet hizmeti için bu yeni ücreti ödemek durumunda kalacaklar.





YENİ ÜCRETLER NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?



TürkNet'in yeni fiyatlandırma politikası, 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Bu tarihe kadar 399,90 TL olarak ödenen internet hizmeti, belirlenen tarihten sonra 499,90 TL olacak. Ayrıca, "12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı" kampanyası dahilinde kullanıcılar, bir yıllık internet ücretini peşin veya taksitli olarak 399,90 TL'den ödeyebilecekler.

YENİ ABONE KAMPANYASI

TürkNet'in yaptığı açıklamaya göre, yeni abone olan kullanıcılar zamdan hemen etkilenmeyecekler. İlk üç ay boyunca 399,90 TL ödeme yapacak olan yeni aboneler, sonrasında 499,90 TL olan yeni ücret tarifesinden faturalandırılacaklar. Bu şekilde, yeni kullanıcılar ilk üç ay boyunca eski fiyatlardan faydalanmaya devam edebilecekler.

TürkNet'in internet abonelik fiyatlarına yaptığı bu zam, kullanıcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Aboneler, yeni fiyatlandırma politikaları ve kampanyalar hakkında bilgi sahibi olarak, internet hizmetlerini en avantajlı şekilde kullanmaya devam edebilecekler.