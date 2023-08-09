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Evine doğalgaz, elektrik faturası gelenler dikkat! Bunu yapanlara 200 TL fatura parası veriliyor

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Evine doğalgaz, elektrik faturası gelenler dikkat! Bunu yapanlara 200 TL fatura parası veriliyor
Müşteri Tatminini Artırmak Amacıyla Bankalar Kampanyalar Düzenliyor. Her banka, belirli dönemlerde düzenlediği kampanyaları resmi web siteleri aracılığıyla duyuruyor. Kuveyt Türk Bankası, 200 TL hediye sunan bir kampanyanın duyurusunu yaptı ve tüm ayrıntıları adım adım açıkladı.

Kuveyt Türk Bankası tarafından son derece cazip bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın ayrıntılarına dair yapılan açıklamada, müşterilere fatura talimatı vermenin ödüllendirileceği ve 50 TL olarak her talimat için 200 TL'ye kadar Altın Puan hediye edileceği bildirildi.

doğalgaz

KUVEYT TÜRK BANKASI FATURA TALİMATI KAMPANYASI AÇIKLAMASI:

Kuveyt Türk Mobil uygulaması üzerinden 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren müşteri olan kişiler, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında herhangi bir kanal üzerinden verilen her fatura talimatı başına 50 TL ödül kazanacaklar. Ayrıca, toplamda 200 TL'ye kadar Altın Puan kazanma fırsatı da sunulmaktadır.

Bu kampanya, yalnızca Kuveyt Türk Mobil uygulamasını kullanan ve Kuveyt Türk müşterisi olan bireysel müşteriler için geçerlidir.

1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında en az 1 ve en fazla 4 adet fatura talimatının verilmesi gerekmekte olup, bu talimatların otomatik olarak ödenmesi gerekmektedir.

Kampanya katılımı, toplamda 20.000 kişi ile sınırlıdır.

Bu kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez.

Ekonomi
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