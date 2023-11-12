Evinin arsasının tapusu olanlara acil duyuru! Yıl sonuna kadar başvuran 5 yıllık parasını geri alacak

Tapusu olanların yüzünü güldürecek gelişme! Artık beş senelik tapu ödemenizi iade alabilirsiniz. Tapuları muaf tutulanlar geçmiş ödemelerinin iadesini talep etme hakkına sahip. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAPUNUZ VARSA BEŞ SENELİK ÖDEME ALABİLİRSİNİZ

Türkiye'de tapu sahibi kişiler arsa, iş yeri, konut gibi gayrimenkuller üzerinden vergi öderler. Fakat bu vergi sorumluluğunun istisnaları da bulunmaktadır. Pek çok kişi bu muafiyetlerden habersiz ve gereksiz vergiler ödüyor. Belirli koşulları sağlayan kişiler, son beş senede ödedikleri vergilerin geriye dönük olarak iadesini talep etme hakkına sahip oluyor. Emlak vergisi ödeme tarihleri ​​1 Kasım 2023'te başlıyor. 2. taksit dönemi ise 30 Kasım 2023'e kadar kabul edilmeye devam edecek. Vergi Usul Kanunu çerçevesinde ödenen ek vergiler iade edilecek. Ancak vergi mükellefi olan tapu sahibinin vergi ödemesi gerekmektedir. Ödeme ilgili mülkün bulunduğu belediyeye yapılabilir. Ayrıca belediyenin hesap numarasına da göndermek mümkündür. Belediye çevrimiçi ödeme yoluyla vergi tahsil ediyorsa, siz de çevrimiçi ödeme yöntemini kullanarak vergi ödeyebilirsiniz.





Vergi tutarı belirlendikten sonra e-devlet üzerinden de vergi ödeme yapabilirsiniz. Emlak vergisinden muaf olan kişiler emlak vergisi iadesi alabilmektedir. Bunun bazı istisnaları bulunmaktadır. Bu koşullar arasında müstakil dairede yaşamak, 200 metrekareden büyük bir eve sahip olmak ve ikinci bir gelirinin bulunmaması yer alıyor. Aynı zamanda emekliler, şehit eş ve çocukları, işsizler, ev hanımları ve gaziler de bu muafiyet koşullarına dahildir. Dolayısıyla emlak vergisini ödeyenlere para iadesi yapılacak. Emlak vergisinden muafiyet başvurusunda bulunmak için tek konut sahibi emeklilerin 38 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde yer alan “Tek Konutu Olan Emekliler Başvuru Formu”nu doldurmaları gerekmektedir. Gerekli bilgileri doldurup bu belgeyi mülkünüzün bulunduğu belediyeye gönderebilirsiniz.