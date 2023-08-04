Evinizdeki bu aletler cebinizin düşmanı! Meğer faturalar bu yüzden çok geliyormuş

Elektrik faturalarındaki zamlardan sonra, insanlar evlerinde kullandıkları teknolojik ürünlerin enerji tüketimini merak ediyor. Kış mevsimi yaklaşırken, şişkin elektrik faturalarının korkusu da artıyor. Evde kullanılan elektrikli cihazların doğrudan faturaları etkileyebileceğini düşünerek, en çok elektrik yakan ev aletlerini bilmek önemli hale geliyor. İşte detaylar...





TEKNOLOJİK ÜRÜNLER FATURALARA NASIL YANSIYOR?

Kuşkusuz, en çok enerji tüketen cihazların başında klimalar ve ısıtıcılar geliyor. Kış aylarında ısınmak için kullanılan elektrikli ısıtıcılar, özellikle uzun süre açık bırakıldığında faturayı kabartabiliyor. Klimalar da aynı şekilde yoğun enerji tüketen cihazlar arasında.

Bunun dışında, çamaşır makineleri ve kurutma makineleri de dikkat edilmesi gereken cihazlar arasında. Çamaşır makineleri su ısıtma ve motor çalıştırma gibi işlemler nedeniyle enerji harcayabilirken, kurutma makineleri de nem alma işlemi sırasında yoğun enerji kullanıyor.

Ayrıca, bulaşık makineleri, elektrikli fırınlar ve elektrikli su ısıtıcıları da elektrik tüketimi açısından dikkat edilmesi gereken cihazlar arasında yer alıyor.

Tüm bunların yanında, evde sürekli olarak fişe takılı bırakılan şarj aletleri ve elektronik cihazlar da faturayı etkileyebilir. Bu nedenle, enerji tasarrufu sağlamak için fişleri çekmeyi unutmamak önemli.

Evdeki elektrik tüketimini azaltmak için klimalar, ısıtıcılar ve yoğun enerji harcayan cihazlarla dikkatli olmak gerekiyor. Aynı zamanda fişe takılı bırakılan şarj aletleri ve cihazlar da faturayı artırabilir. Enerji tasarrufu sağlamak için bu detaylara dikkat etmek önemli.

Evde kullandığımız elektrikli aletlerin haftalık çalışma süreleri ve aylık tüketimleri şöyle:

Televizyon: Haftada 35 saat çalışıyor ve aylık 14 kwh elektrik tüketiyor.

Çamaşır Makinesi: Haftada 6 saat çalışıyor ve aylık 19 kwh elektrik tüketiyor.

Su Isıtıcısı (Kettle): Haftada 4 saat çalışıyor ve aylık 28 kwh elektrik tüketiyor.

Bulaşık Makinesi: Haftada 5 saat çalışıyor ve aylık 10 kwh elektrik tüketiyor.

Buzdolabı: Haftada 168 saat çalışıyor ve aylık 30 kwh elektrik tüketiyor.

Elektrikli Süpürge: Haftada 2 saat çalışıyor ve aylık 12 kwh elektrik tüketiyor.

Çamaşır Kurutma Makinesi: Haftada 6 saat çalışıyor ve aylık 24 kwh elektrik tüketiyor.

Kahve Makinesi: Haftada 1 saat çalışıyor ve aylık 2 kwh elektrik tüketiyor.

Aspiratör: Haftada 7 saat çalışıyor ve aylık 10 kwh elektrik tüketiyor.

Enerji tasarrufu yapmak için özellikle buzdolabı gibi sürekli çalışan cihazlara dikkat etmek önemli. Çamaşır kurutma makinesi ve su ısıtıcısı gibi cihazları daha az kullanarak da enerji tüketimini azaltabiliriz. Ayrıca elektrikli süpürge gibi cihazları kısa süreli kullanmak da faydalı olacaktır. Evinizdeki elektrikli aletlerin tüketimlerini göz önünde bulundurarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.