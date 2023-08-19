Evlilik düşünenlere müjde: 150 bin TL ödemeler başlıyor

İhtiyaç sahibi vatandaşlar devlet destekli kredileri internet üzerinden merakla araştırmaya devam ediyor. 150 bin TL ödemelerin şartları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

150 BİN TL FAİZSİZ ÖDEMELER BAŞLADI

Seçim öncesinde Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen gençlere vaatler arasında faizsiz 150 bin TL kredi destekleri yer alıyordu. Söz konusu desteklerin detayları netleşmeye başladı. 2 yıl geri ödemesiz olarak verilecek evlilik kredisi için 60 aya kadar vade avantajı da sunulacak.





Faizsiz evlilik kredisi ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da önemli açıklamalar yaptı. Bakan tarafından yapılan açıklamalara göre faizsiz evlilik kredisinden faydalanacak gençler 24 ay taksit erteleme seçeneğinden faydalanabilecek ve 2 sene sonra taksitlerini 60 ay vadeye kadar ödeyebilecek. Henüz resmî bir açıklama yapılmasa da evlilik kredisinden faydalanacak gençlere yaş sınırı koyulması gibi şartların gelmesi de bekleniyor. Evlilik kredisi ile ilgili diğer şart ve detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.