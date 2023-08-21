Evlilik hazırlığı yapana Halkbank'tan müjde var! İki şartla 70.000 TL ihtiyaç kredisi cepte!

Evlilik düşünen çiftler için son dönemde artan masraflar, özellikle evlenme hazırlıkları yaparken ciddi bir yük oluşturabiliyor. Bu nedenle bankaların sunmuş olduğu özel kredi kampanyaları büyük bir ilgi görüyor. Halkbank da bu anlamda, evlilik planları yapan çiftlere yönelik çarpıcı bir çözüm sunuyor.

Halkbank Evlilik Kredisi, çiftlerin mobilya, ev tekstili, düğün organizasyonu ve balayı gibi harcamalarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış bir kampanyadır. Bu kredi ile evlilik hazırlıklarınızı daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

KAMPANYANIN AYRINTILARI PAYLAŞILDI





Halkbank'ın Evlilik Kredisi kampanyasında en fazla 70 bin liraya kadar kredi imkanı bulunmaktadır.



50 bin liraya kadar olan kısım için aylık %1,69 faiz oranı uygulanırken, 50.001 Lira ve üzeri kısım için aylık %1,79 faiz oranı geçerlidir.

Ayrıca Halkbank, evlilik kredisi başvuruları için belediyelerden alınan nikah tarihli belgenin ibrazını istemektedir. Ödeme planı konusunda da esneklik sunulmaktadır. Aylık eşit taksitler, 3 aya kadar ödemesiz dönem veya serbest ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

Kredi başvuruları için en yakın Halkbank şubesini ziyaret edebilir veya Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Evlilik hazırlıkları stresli olabilir ancak Halkbank'ın sunduğu bu özel kredi imkanı ile bu süreci daha kolay ve rahat bir şekilde yönetebilirsiniz. Unutmayın ki en güncel bilgileri ve koşulları öğrenmek için Halkbank'ın resmi kanallarını ziyaret etmek önemlidir.