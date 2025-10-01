Explora I kruvaziyeri Marmaris'e 695 yolcu getirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesine Explora I isimli kruvaziyerle 695 yolcu geldi. Girit Adası'ndan hareket eden 250 metrelik lüks yolcu gemisi, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li olmak üzere 695 yolcu ve 649 personelin bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından turistler limandan ayrıldı ve kent merkezine yöneldi.

Turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanını gezerek tarihi ve turistik noktaları ziyaret etti. Bazı ziyaretçiler şehir turunu bisikletle yapmayı tercih ederken, bir kısmı ise Dalyan turuna katıldı.

Kruvaziyerin, planlandığı üzere gece saatlerinde demir alarak Bodrum Limanı'na gitmesi bekleniyor.

