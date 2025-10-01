Explora I kruvaziyeri Marmaris'e 695 yolcu getirdi

Girit Adası'ndan gelen 250 metrelik Explora I, Marmaris'e yanaştı; gemide çoğunluğu ABD'li olmak üzere 695 yolcu ve 649 personel bulunuyordu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:48
Explora I kruvaziyeri Marmaris'e 695 yolcu getirdi

Explora I kruvaziyeri Marmaris'e 695 yolcu getirdi

Girit'ten gelen lüks gemi Marmaris Limanı'na yanaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesine Explora I isimli kruvaziyerle 695 yolcu geldi. Girit Adası'ndan hareket eden 250 metrelik lüks yolcu gemisi, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li olmak üzere 695 yolcu ve 649 personelin bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından turistler limandan ayrıldı ve kent merkezine yöneldi.

Turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanını gezerek tarihi ve turistik noktaları ziyaret etti. Bazı ziyaretçiler şehir turunu bisikletle yapmayı tercih ederken, bir kısmı ise Dalyan turuna katıldı.

Kruvaziyerin, planlandığı üzere gece saatlerinde demir alarak Bodrum Limanı'na gitmesi bekleniyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 695 yolcu geldi. Girit Adası'ndan...

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 695 yolcu geldi. Girit Adası'ndan Marmaris'e gelen 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 695 yolcu geldi. Girit Adası'ndan...

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Explora I kruvaziyeri Marmaris'e 695 yolcu getirdi
2
MOBİSAD-IMEX İstanbul'da: 5G Deneyim Alanı ve Mobil Sektör Buluşması
3
Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu: Delice-Çorum’ta Kazılarda %30 İlerleme
4
Avro Bölgesi İmalat Sanayi PMI Eylülde 49,8'e Geriledi
5
Kahramanmaraş'a 2,5 milyar liralık Kartalkaya Sulama Yenileme Projesi İçin İmzalar Atıldı
6
Yaşlanan Toplumlarda Sosyal Güvenlik Modelleri: Japonya, Hong Kong, İtalya
7
Ömer Bolat: Türkiye'de e-Ticaret Hacmi 3 Trilyon TL, Pay %19,1

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam