ExxonMobil'in Karı Artarken Chevron'un Karı Düşüşte

ExxonMobil ve Chevron'un İkinci Çeyrek Finansal Sonuçları

ABD merkezli enerji devlerinden ExxonMobil, 2023 yılının ikinci çeyreğinde karını geçen yıla göre %17 artırarak 9,2 milyar dolar seviyesine çıkardı. Öte yandan, Chevron ise bu dönemde karını %26 düşürerek 4,4 milyar dolara geriledi.

ExxonMobil'in Başarılı Performansı

ExxonMobil'in net karı, önceki yılın aynı döneminde 7,9 milyar dolar iken bu yıl 9,2 milyar dolar olarak bildirildi. Hisse başına düşen net kar ise 1,94 dolardan 2,14 dolara yükseldi. Şirketin toplam geliri ise 93,06 milyar dolara ulaşarak, geçen yıl 82,9 milyar dolar olmasıyla kıyaslandığında önemli bir artış gösterdi.

Darren Woods'tan Değerlendirme

ExxonMobil'in CEO'su Darren Woods, elde ettikleri sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada, son on yılın en yüksek ikinci çeyrek karını elde ettiklerini belirtti. Düşük maliyetli Permian ve Guyana varlıklarından elde ettikleri yüksek petrol üretimi sayesinde rekor bir üç aylık üretim sağladıklarını vurguladı.

Chevron'un Karındaki Düşüş

Diğer yandan, Chevron'un net karı geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde 6 milyar dolar iken bu yıl 4,4 milyar dolara gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Hisse başına net kar da 3,20 dolardan 2,43 dolara düştü. Chevron'un geliri ise 51,2 milyar dolar olarak kaydedildi ve bu rakam geçen yıl 48,9 milyar dolar seviyesindeydi.

Chevron'un karı, bu dönemde beklenenin altında kalmasına rağmen geliri tahminlerin üstünde gerçekleşti.