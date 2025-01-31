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ExxonMobil ve Chevron'un 2024 Cari Karı Düştü: Net Kar Rakamları Açıklandı

ExxonMobil'in net karı 2024'te %6,5, Chevron'un karı ise %17,4 azalarak finansal durumunu etkiledi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:29
ExxonMobil ve Chevron'un 2024 Cari Karı Düştü: Net Kar Rakamları Açıklandı

ExxonMobil ve Chevron'un 2024'teki Mali Durumu

ABD'li enerji devleri ExxonMobil ve Chemaron, 2024 yılına dair mali sonuçlarını açıkladı. Her iki şirketin net karındaki düşüş, sektörde büyük yankı uyandırdı.

ExxonMobil'in 2024 Rakamları

ExxonMobil'in net karı, 2024'ün genelinde önceki yıla göre yaklaşık %6,5 azalarak 33,7 milyar dolar seviyesine geriledi.

Dördüncü çeyrekte ise net karı, geçen yılın son çeyreğine kıyasla neredeyse yatay bir seyir izleyerek 7,61 milyar dolar olarak kaydedildi. 2023'ün aynı döneminde kar 7,63 milyar dolar olmuştu. Hisse başına kar ise 1,91 dolardan 1,72 dolara düştü. Şirketin geliri geçen yılın son çeyreğinde 83,4 milyar dolar olarak belirlendi. 2023'te bu rakam 84,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Chevron'un 2024 Rakamları

Chevron'un durumu ise farklı bir tablo sundu. 2024'ün dördüncü çeyreğinde net karı önceki yıla göre %43,4 artış göstererek 3,2 milyar dolara ulaştı. 2023'ün aynı döneminde bu rakam 2,3 milyar dolar olarak bildirilmişti. Hisse başına net kar ise 1,22 dolardan 1,84 dolara yükseldi.

Chevron'un toplam geliri, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde 52,2 milyar dolar olarak kaydedildi ve 2023'te bu rakam 47,2 milyar dolar olmuştu. Ancak, Chevron'un 2024 yılı genelindeki net karı önceki yıla göre yaklaşık %17,4 azalarak 17,7 milyar dolar seviyesine geriledi.

Her iki şirketin de mali performansı, sektördeki dalgalanmaların ve talep düşüşlerinin etkisini gözler önüne seriyor.

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