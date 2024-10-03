Eylül 2023 Enflasyon Raporu: TÜFE ve Yİ-ÜFE Güncellemeleri

Eylülde Fiyat Artışları

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül 2023'te aylık %2,97 artış gösterirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %1,37 oranında yükseldi.

Yıllık Enflasyon Oranları

Eylülde yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında %49,38, üretici fiyatlarında ise %33,09 seviyelerine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, üç aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları %63,47, üretici fiyatları ise %44,81 artmış durumda.

Aylık ve Yıllık Karşılaştırmalar

TÜFE verilerine göre, Eylül 2023 itibarıyla geçen yılın Aralık ayına göre TÜFE %35,86, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise %49,38 artış gösterdi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre %25,55, geçen yılın Eylül ayına göre ise %33,09 oranında yükseldi.

Ekonomist Beklentileri

AA Finans’ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler Eylül’de TÜFE'nin %2,09, yıllık enflasyonun ise %48,11'e düşeceğini tahmin ediyordu. Ancak veri, bu beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

TÜFE ve Yİ-ÜFE Değişim Oranları

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları son yıllar içerisinde şu şekilde kaydedildi: