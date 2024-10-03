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Eylül 2023 Enflasyon Raporu: TÜFE ve Yİ-ÜFE Güncellemeleri

Eylülde TÜFE ve Yİ-ÜFE'deki artış oranları açıklandı, yıllık enflasyon ise geriledi.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 10:27
Eylül 2023 Enflasyon Raporu: TÜFE ve Yİ-ÜFE Güncellemeleri

Eylülde Fiyat Artışları

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül 2023'te aylık %2,97 artış gösterirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %1,37 oranında yükseldi.

Yıllık Enflasyon Oranları

Eylülde yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında %49,38, üretici fiyatlarında ise %33,09 seviyelerine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, üç aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları %63,47, üretici fiyatları ise %44,81 artmış durumda.

Aylık ve Yıllık Karşılaştırmalar

TÜFE verilerine göre, Eylül 2023 itibarıyla geçen yılın Aralık ayına göre TÜFE %35,86, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise %49,38 artış gösterdi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre %25,55, geçen yılın Eylül ayına göre ise %33,09 oranında yükseldi.

Ekonomist Beklentileri

AA Finans’ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler Eylül’de TÜFE'nin %2,09, yıllık enflasyonun ise %48,11'e düşeceğini tahmin ediyordu. Ancak veri, bu beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

TÜFE ve Yİ-ÜFE Değişim Oranları

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları son yıllar içerisinde şu şekilde kaydedildi:

YılTÜFE (%)Yİ-ÜFE (%)
20157,242,82
20169,581,57
201711,204,29
201824,5221,62
201911,759,03
202014,6310,82
202136,0835,75
202264,86100,23
202349,3833,09

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