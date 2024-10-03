Eylül 2023 Enflasyon Raporu: TÜFE ve Yİ-ÜFE Güncellemeleri

Eylülde Fiyat Artışları
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül 2023'te aylık %2,97 artış gösterirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %1,37 oranında yükseldi.
Yıllık Enflasyon Oranları
Eylülde yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında %49,38, üretici fiyatlarında ise %33,09 seviyelerine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, üç aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları %63,47, üretici fiyatları ise %44,81 artmış durumda.
Aylık ve Yıllık Karşılaştırmalar
TÜFE verilerine göre, Eylül 2023 itibarıyla geçen yılın Aralık ayına göre TÜFE %35,86, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise %49,38 artış gösterdi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre %25,55, geçen yılın Eylül ayına göre ise %33,09 oranında yükseldi.
Ekonomist Beklentileri
AA Finans’ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler Eylül’de TÜFE'nin %2,09, yıllık enflasyonun ise %48,11'e düşeceğini tahmin ediyordu. Ancak veri, bu beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
TÜFE ve Yİ-ÜFE Değişim Oranları
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları son yıllar içerisinde şu şekilde kaydedildi:
|Yıl
|TÜFE (%)
|Yİ-ÜFE (%)
|2015
|7,24
|2,82
|2016
|9,58
|1,57
|2017
|11,20
|4,29
|2018
|24,52
|21,62
|2019
|11,75
|9,03
|2020
|14,63
|10,82
|2021
|36,08
|35,75
|2022
|64,86
|100,23
|2023
|49,38
|33,09