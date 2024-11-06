Eylül 2023'te Küresel Çip Satışları Rekor Kırdı

Küresel Yarı İletken Satışlarında Meraklandırıcı Artış

Küresel yarı iletken satışları, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %23,2 oranında bir artış gösterdi. Özellikle Eylül ayı, tüm zamanların en yüksek aylık satış hacmine ulaştı.

Yarı İletken Endüstrisi Birliği Verileri

Yarı İletken Endüstrisi Birliği'nin (SIA) açıkladığı verilere göre, üçüncü çeyrekteki yarı iletken satışları, bir önceki çeyreğe kıyasla %10,7 oranında bir yükseliş gördü. Yılın üçüncü çeyreğinde toplam satışlar 166 milyar dolara ulaştı.

Eylül Satışları Rekor Kırdı

Özellikle Eylül ayında küresel yarı iletken satışları, 55,3 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. Bu, Ağustos ayındaki 53,1 milyar dolara göre %4,1'lik bir artış anlamına geliyor.

Bölgesel Satış Gelişmeleri

Yarı iletken satışları, Eylül ayında ABD'de yıllık bazda %46,3, Çin'de %22,9 ve Japonya'da %7,7 oranında artış gösterirken, Avrupa'da ise %8,2’lik bir düşüş kaydedildi.

Geleceğe Dair Beklentiler

SIA Başkanı ve CEO'su John Neuffer, yaptığı açıklamada, küresel yarı iletken pazarının 2024 yılının üçüncü çeyreğinde de büyümeye devam edeceğini belirtti. Neuffer, "Çeyrekten çeyreğe satışların 2016'dan bu yana en büyük oranda arttığını görüyoruz. Eylül ayındaki satışlar, ABD'deki %46,3'lük artışın etkisiyle pazarın tarihi bir ay toplamına ulaşmasını sağladı," dedi.