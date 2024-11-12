DOLAR
34,38 -0,22%
EURO
36,57 0,08%
ALTIN
2.875,03 0,71%
BITCOIN
3.059.988,04 -2,41%

Eylül 2024 Cari İşlemler Hesabı 2.988 Milyon Dolar Fazla Verdi

Eylül 2024'te cari işlemler hesabı 2.988 milyon dolar fazlalık gösterdi. Doğrudan ve portföy yatırımları önemli net giriş sağladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:59
Eylül 2024 Cari İşlemler Hesabı 2.988 Milyon Dolar Fazla Verdi

Türkiye'nin Cari İşlemler Hesabındaki Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Eylül 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi. Bu oran, gözle görülür bir ticari büyümenin ve finansal istikrarın göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Doğrudan ve Portföy Yatırımlarında Güçlü Girişler

Eylül ayında, doğrudan yatırımlardan kaynaklı 649 milyon dolar ve portföy yatırımlarından kaynaklı 370 milyon dolar net giriş kaydedildi. Bu veriler, Türkiye'ye yönelik yatırımcı güveninin yeniden artmaya başladığını gösteriyor.

Borsada ve Borçlanma Piyasasında Hareketlilik

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 83 milyon dolarlık net satış yaparken, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 725 milyon dolarlık net alış gerçekleştirdiği gözlemlendi. Bu gelişmeler, Türkiye'deki yatırım ortamının dinamikliğini artırıyor.

Uluslararası Borçlanma ve Yurt Dışı Yatırımlar

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler 1 milyar 854 milyon dolarlık ve 176 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirirken, genel hükümet 701 milyon dolarlık net geri ödeme gerçekleştirdi. Ayrıca, yurt içi bankaların yurt dışındaki varlıkları 560 milyon dolarlık net artış kaydetti.

Kredilerde Önemli Kullanımlar

Bu dönemde, bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 348 milyon dolarlık, 170 milyon dolarlık ve 1 milyar 256 milyon dolarlık net krediler kullandı. Ayrıca, resmi rezervlerde 719 milyon ABD doları net azalış oldu.

Yıllık Ödemeler Dengesi Verileri

2024 yılı Eylül ayı itibarıyla ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler incelendiğinde, ihracat 21.667 milyon dolar, ithalat ise 24.780 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mal dengesi -3.113 milyon dolar açık verirken, hizmet gelirleri 11.870 milyon dolar olarak kaydedildi.

Görüldüğü gibi, cari işlemler hesabındaki fazla, Türkiye'nin ekonomik sağlığı açısından önemli bir gelişmedir ve ülke ekonomisi için umut verici sinyaller taşımaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
e-Arşiv Faturasına Yeni Düzenleme: Zorunluluklar Artıyor
2
Eylül 2024'te Cari İşlemler Hesabı 2 Milyar 988 Milyon Dolar Fazla Verdi
3
O bankanın müşterisiyseniz hemen başvurun! Hesaplara 1000 TL'lik iade yapılacak
4
3 banka 100.000 TL'lik kesenin ağzını açtı! 90 gün tek kuruş para almayacak
5
Ticaret Bakanı Bolat Eylül Ayı Cari İşlemler Hesabını Değerlendirdi: 3 Milyar Dolar Fazla
6
Bakan Şimşek: Eylül Ayı Cari Açığı 10 Milyar Doların Altında
7
Eylül 2024 Cari İşlemler Hesabı 2.988 Milyon Dolar Fazla Verdi

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi