Eylül 2024 Ford Fiyatları: Focus, Puma ve Mustang Mach-E Modelleri

Ford Fiyat Listesi Eylül 2024

Ford, Türkiye'deki otomobil tutkunlarının ilgisini çeken modellerine güncel fiyatlarıyla geri döndü. Özellikle Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E dikkat çekiyor.

Ford Focus ve Fiat Egea Sedan Arasındaki Rekabet

Ford'un Focus modeli, estetik tasarımı ve performansıyla öne çıkarken, Fiat'ın Egea Sedan'ı da uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 2024 model Egea Sedan'ın fiyatı

1.510.900 TL'den başlamaktadır.

Ford Focus 2024 Fiyat Listesi

2024 model yılı için Ford Focus'un fiyatları ise şu şekildedir:

Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik: 1.721.400 TL

Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik: 1.543.200 TL

Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik: 1.504.900 TL

Faizsiz Taksit İmkanları

Ford, Ağustos ayı için yaptığı kampanya ile bireysel müşterilere 300.000 TL, 12 ay, %0 faiz fırsatı sundu. Bu kampanya ile Focus, Kuga ve Puma modelleri zorunlu olmadan edinilebilir.

Fiat Egea Sedan Fiyatları

Fiat'ın Egea Sedan modelinin fiyatları da şu şekildedir:

Kampanyalı Fiyat: 1.134.900 TL (1.4 Fire 95 HP)

Otomotiv piyasasındaki bu fiyat hareketleri, Ford ve Fiat arasında etkin bir rekabetin oluşmasına zemin hazırlıyor. Güncel fiyat listeleri için daha fazla bilgi alabilirsiniz.