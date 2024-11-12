Eylül 2024'te Cari İşlemler Hesabı 2 Milyar 988 Milyon Dolar Fazla Verdi

Türkiye'nin Eylül 2024 Cari İşlemler Verileri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, cari işlemler hesabı Eylül 2024’te 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi. Bu durum, son 3 yıldır ilk kez üst üste dört ay fazla oluşması açısından dikkat çekici bir gelişme.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 7 milyar 734 milyon dolarlık bir fazlalık kaydedildi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, aynı dönemde 3 milyar 113 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler Dengesi ve Seyahat Gelirleri

Bu dönemde hizmetler dengesinden kaynaklı net girişler 7 milyar 390 milyon dolar olarak belirlenirken, seyahat kaleminden elde edilen net gelirler ise 5 milyar 970 milyon dolar oldu.

Ayrıca, birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 230 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde de 59 milyon dolarlık bir net çıkış kaydedildi.

Böylelikle, Türkiye'nin cari işlemler hesabı için önemli bir dönüm noktası sayılabilecek bu durum, ekonomideki genel gidişat hakkında olumlu sinyaller veriyor. (Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.