DOLAR
34,36 -0,18%
EURO
36,55 0,15%
ALTIN
2.877,64 0,62%
BITCOIN
3.068.113,09 -2,73%

Eylül 2024'te Cari İşlemler Hesabı 2 Milyar 988 Milyon Dolar Fazla Verdi

Eylül 2024'te Türkiye'nin cari işlemler hesabında 2.988 milyon dolar fazla oluştu. 3 yıl aradan sonra üst üste 4 ay fazla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:26
Eylül 2024'te Cari İşlemler Hesabı 2 Milyar 988 Milyon Dolar Fazla Verdi

Türkiye'nin Eylül 2024 Cari İşlemler Verileri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, cari işlemler hesabı Eylül 2024’te 2 milyar 988 milyon dolar fazla verdi. Bu durum, son 3 yıldır ilk kez üst üste dört ay fazla oluşması açısından dikkat çekici bir gelişme.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 7 milyar 734 milyon dolarlık bir fazlalık kaydedildi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, aynı dönemde 3 milyar 113 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler Dengesi ve Seyahat Gelirleri

Bu dönemde hizmetler dengesinden kaynaklı net girişler 7 milyar 390 milyon dolar olarak belirlenirken, seyahat kaleminden elde edilen net gelirler ise 5 milyar 970 milyon dolar oldu.

Ayrıca, birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 230 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde de 59 milyon dolarlık bir net çıkış kaydedildi.

Böylelikle, Türkiye'nin cari işlemler hesabı için önemli bir dönüm noktası sayılabilecek bu durum, ekonomideki genel gidişat hakkında olumlu sinyaller veriyor. (Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eylül 2024'te Cari İşlemler Hesabı 2 Milyar 988 Milyon Dolar Fazla Verdi
2
Eylülde Ticaret ve Perakende Satış Hacmi Artış Gösterdi
3
Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 Endeksi 9.253,94 Puan
4
Dünya Bankası'ndan 2025 Emtia Fiyatları Tahmini
5
Küresel Nükleer Enerji Pazarında Türkiye Öne Çıkıyor
6
Tüm araç sahiplerine TÜVTÜRK müjdesi! Listede olan yaşadı!
7
Eşten dosttan borç istemeye son! 1 Temmuz'dan itibaren nakit derdi bitiyor

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak