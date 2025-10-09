Eylül 2025: Dünya ve Denizlerde Kayıtlardaki 3. En Sıcak Ay

Copernicus İklim Değişikliği Servisi verileri açıklandı

Avrupa Birliği'nin uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından yayımlanan verilere göre, Eylül 2025 küresel ortalama yüzey ve deniz sıcaklıkları açısından kayıtlardaki üçüncü en sıcak Eylül olarak kayda geçti.

C3S verileri, Eylül 2025 için küresel ortalama yüzey sıcaklığını 16,11 derece olarak gösteriyor. Bu seviye, 1991-2020 dönemindeki ortalamanın 0,66 derece üzerinde gerçekleşti.

Veriler, Eylül ayında ölçülen ortalama sıcaklığın sanayi öncesi dönem (1850-1900) ortalamasının 1,47 derece üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, Ekim 2024 - Eylül 2025 dönemini kapsayan son 12 aylık ortalama, sanayi öncesi dönemin 1,51 derece üzerinde ölçüldü.

Avrupa özelinde ise Eylül 2025, kıtanın kayıtlardaki beşinci en sıcak Eylül ayı oldu; Avrupa ortalama sıcaklığı 15,95 derece ile 1991-2020 dönem ortalamasından 1,23 derece yüksekti.

Deniz yüzeyi sıcaklıkları da Eylül 2025'te olağanüstü yüksek seyretti; dünya genelinde deniz yüzeyi sıcaklık ortalaması 20,72 derece ölçülerek yine kayıtlardaki üçüncü en sıcak Eylül olarak kayıtlara geçti.

C3S Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, yayımlanan verilere ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Son bir yılda küresel sıcaklık bağlamı aynı kaldı, kara ve deniz yüzeyi sıcaklıklarının ısrarlı şekilde yüksek seyretmesi atmosferdeki sera gazı birikiminin süregelen etkisini yansıtıyor."

Copernicus verileri, küresel ısınmanın devam ettiğine ve hem kara hem deniz yüzeylerindeki yüksek sıcaklıkların kalıcı riskler doğurduğuna dair uyarıyı güçlendiriyor.