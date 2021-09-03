Eylül ayı için kira zamları ne kadar oldu? Kira zammı nasıl hesaplanır?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ağustos ayı enflasyon rakamlarında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık baz hesaplamalarında yüzde 19,25 artış gösterirken aylık bazda ise yüzde 1,12 artış gösterdi. TÜFE 12 aylık ortalama veri hesaplarında ise oranlarda yüzde 15,78 gibi bir yükseliş görüldü.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 15,28 OLARAK AÇIKLANDI

TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 15,78 oranında bir artış gösterdiği konusunda yapılan açıklamanın hemen ardından ise hem ev sahipleri hem de kiracılar, yapılacak olan kira zamlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladılar.

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranını yıllık bazda artış gösteren rakamlarla belirleniyor. Buna göre ev sahipleri ile kiracılar arasında Eylül ayında yapılacak kira sözleşmesinde kira artış oranını yüzde 15,28 oranını baz alarak gerçekleştirecekler.