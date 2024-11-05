Eylül Ayında ABD Dış Ticaret Açığı Yüzde 19,2 Arttı

ABD'nin Dış Ticaret Açığı Rekor Seviyeye Ulaştı

ABD'nin dış ticaret açığı, eylül ayında bir önceki aya göre %19,2 artış göstererek 84,4 milyar dolar ile Nisan 2022'den bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Ticaret Bakanlığı'nın Verileri

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini duyurdu. Eylülde, ülkenin ihracatı bir önceki ayla karşılaştırıldığında %1,2 azalarak 267,9 milyar dolar seviyesine geriledi. İthalat ise %3 oranında artarak 352,3 milyar dolara ulaştı.

AB ile Ticaret Açığı Büyüdü

Bu dönemde, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ticaret açığı da önemli bir artış gösterdi. Eylül ayında AB ile ticaret açığı %24,6 artışla 23,8 milyar dolara yükseldi.

Diğer Ticaret Partnerleri

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret ortakları arasında Çin (26,9 milyar dolar), Meksika (16 milyar dolar) ve Vietnam (12,2 milyar dolar) yer almaktadır. Ayrıca, Güney ve Orta Amerika ile bazı ülkelerde ise ticaret fazlası sağlandı.

ABD'nin ticaret fazlası verdiği ülkeler arasında Güney ve Orta Amerika (3,5 milyar dolar), Hollanda (3,2 milyar dolar) ve Birleşik Krallık (2,4 milyar dolar) bulunmaktadır.