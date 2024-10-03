Eylül Ayında Fiyat Artışlarında Öne Çıkan Veriler

Eylül Ayı Fiyat Artışları Raporu
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) eylül ayında dikkat çeken artışlar yaşandı. Yıllık bazda konut grubunda yüzde 97,87 oranında bir artış kaydedildi. Eğitim ise aylık bazda yüzde 14,21 ile en yüksek artışı gösterdi.
TÜİK Verileriyle Fiyat Durumu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, eylül ayında TÜFE %2,97 artış yaşadı. Geçen yılın aralık ayına göre ise bu artış 35,86 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise oran %49,38 olarak kaydedildi.
Ana Harcama Gruplarındaki Değişimler
Eylülde ana harcama gruplarına göre en az artış gösteren grup, haberleşmede %-0,88 olarak belirlendi. Diğer yandan, eylülde en fazla artış gösteren ana grup ise eğitim oldu.
Yıllık Değişimler
- Ulaştırma: %26,6 ile en az artış
- Konut: %97,87 ile en yüksek artış
Temel Başlıklardaki Değişimler
Endekte yer alan 143 temel başlıktan 27 tanesinde düşüş gerçekleşirken 110 Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine göre eylül ayında işlenmemiş gıda ve alkollü içecekler hariç TÜFE'deki değişim aylık bazda %3,22 oldu. Bu veriler, Türkiye’deki fiyat artışlarının ciddi boyutlara ulaştığını göstermektedir. Bu durum, özellikle dar gelirli vatandaşlar için zorlu bir yaşam standardı yaratmaktadır.
Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri
Sonuç
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine göre eylül ayında işlenmemiş gıda ve alkollü içecekler hariç TÜFE'deki değişim aylık bazda %3,22 oldu.
Bu veriler, Türkiye’deki fiyat artışlarının ciddi boyutlara ulaştığını göstermektedir. Bu durum, özellikle dar gelirli vatandaşlar için zorlu bir yaşam standardı yaratmaktadır.