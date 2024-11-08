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Eylül Ayında İnşaat Malzemesi İhracatında Artış Devam Etti

Türkiye inşaat malzemesi ihracatı Eylül'de 85 milyon dolar yükselerek 2.62 milyar dolara ulaştı, ancak yıllık bazda gerileme gözlendi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:38
Eylül Ayında İnşaat Malzemesi İhracatında Artış Devam Etti

Eylül 2023'te İnşaat Malzemesi İhracatında Önemli Artış

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayımlanan rapora göre, inşaat malzemeleri ihracatı Eylül ayında, bir önceki aya göre 85 milyon dolar artışla 2,62 milyar dolara ulaştı.

İhracat Miktarında da Yükseliş Gözlemlendi

Raporda, Eylül 2023 itibarıyla inşaat malzemesi ihracatının miktar bazında da artarak 4,14 milyon ton düzeyine ulaştığı belirtildi. Ağustos ayına kıyasla 222 bin tonluk bir artış yaşandı. Fakat, geçen yılın aynı ayına göre ihracat miktarında %1,2 oranında bir azalma gözlemlendi.

Birleşik Fiyat ve İthalat Verileri

Ortalama ihracat birim fiyatı yıllık bazda %0,5 artarak 0,63 dolar/kilogram seviyesine ulaştı. Ancak, ithalat tarafında 941 milyon dolar ile %6,8 artış yaşandı. İthalat miktarı ise 316 bin 577 ton olarak kaydedildi ve bu miktar, aylık bazda bir düşüş gösterdi.

Yıllık İhracat ve Fiyat Dalgalanmaları

Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış inşaat malzemesi ihracatı 28,78 milyar dolara ulaştı, bu da geçen yılın aynı dönemine göre %2,7 düşüş anlamına geliyor. Ortalama ihracat birim fiyatı ise son üç ay içinde yükseliş gösterdi ama yine de sektör genelindeki durağanlıktan etkilendi.

Alt Sektörlerde Farklılıklar

İnşaat malzemesi sektöründeki 8 alt ürün grubunun yarısında ortalama ihracat birim fiyatları düşerken, kalanında bir artış yaşandı. Demir çelik ürünlerinde %1,6, mineral ürünlerde %0,5 azalma görülürken, elektrik malzemelerinde %7,3 artış kaydedildi.

Bu veriler, sektördeki fiyat ve miktar dalgalanmalarının farkını ortaya koymakta ve pazarın genel durumunu yansıtmaktadır.

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