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Eylül Ayında Zorunlu Trafik Sigortası Prim Artışı

Eylül ayında zorunlu trafik sigortası prim artış oranı yüzde 2 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:36
Eylül Ayında Zorunlu Trafik Sigortası Prim Artışı

Zorunlu Trafik Sigortasında Eylül Ayı Prim Artışı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında eylül ayı için azami prim artış oranını %2 olarak duyurdu.

Prim Artışı Hakkında Genelge

SEDDK'nın yayımladığı genelgede, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası primlerinin artış oranı detaylandırıldı. Genelgede belirtilen maddeye göre; "Madde 1- 14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2024 yılı ağustos ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı eylül ayı için yüzde 2 artırılarak uygulanır."

Uygulama, 1 Eylül 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

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