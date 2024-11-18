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Eylül'de AB Dış Ticaret Fazlası 9,6 Milyar Avro

AB eylül ayında 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası açıkladı. İhracat artarken, ithalat azaldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:17
Eylül'de AB Dış Ticaret Fazlası 9,6 Milyar Avro

AB'den Eylül Ayı Dış Ticaret Fazlası Raporu

Avrupa Birliği (AB), eylül ayında 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin bu döneme ait uluslararası ticaret verilerini yayınladı.

İhracat ve İthalat Verileri

Buna göre, AB'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artarak 212,6 milyar avro olurken, ithalatı ise yüzde 0,3 azalarak 203 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu veriler ışığında, AB, söz konusu dönemde 9,6 milyar avro dış ticaret fazlası elde etti.

Avro Bölgesi’nin Ticaret Performansı

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, eylül 2023 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 237,8 milyar avro, ithalat ise yüzde 0,6 düşüşle 225,3 milyar avro oldu. Böylelikle, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası eylülde 12,5 milyar avro olarak kaydedildi.

Ülkelere Göre İthalat ve İhracat

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler sırasıyla: 45,6 milyar avro ile ABD, 28,5 milyar avro ile İngiltere, 17 milyar avro ile Çin, 16,3 milyar avro ile İsviçre ve 9,1 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 47,5 milyar avro ile Çin, 27,2 milyar avro ile ABD, 13,1 milyar avro ile İngiltere, 11,3 milyar avro ile İsviçre, 7,9 milyar avro ile Türkiye ve 7,7 milyar avro ile Norveç oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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