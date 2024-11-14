DOLAR
34,36 -0,06%
EURO
36,34 -0,04%
ALTIN
2.824,59 0,65%
BITCOIN
3.125.061,84 -0,97%

Eylül'de Tavuk Eti Üretimi Yıllık Yüzde 11,8 Arttı

Eylül ayında Türkiye'de tavuk eti üretimi yıllık bazda %11,8 artarak 214 bin tona ulaştı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:22
Eylül'de Tavuk Eti Üretimi Yıllık Yüzde 11,8 Arttı

Türkiye'de Tavuk Eti Üretimi Eylülde Artış Gösterdi

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre %11,8 artış göstererek 214 bin 116 tona ulaştı. Ancak, aylık bazda üretim %0,1 azalma kaydetti.

Tavuk Yumurtası Üretiminde Yükseliş

Bu dönemde, tavuk yumurtası üretimi de %4,1 artarak 1 milyar 828 milyon 30 bin adet seviyesine yükseldi. Aylık bazda ise yumurta üretimi %1,1 artış gösterdi.

Kesim ve Hindi Eti Üretiminde Artış

Eylülde kesilen tavuk sayısı yıllık %10 artışla 115 milyon 837 bin olarak kayıt altına alındı. Aynı zamanda, hindi eti üretimi de %16,7 artışla 4 bin 299 ton seviyesine geriledi.

Ocak-Eylül Dönemi Üretim Verileri

Ocak-eylül dönemi verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi %4,8, kesilen tavuk sayısı %6,9, tavuk eti üretimi %6,3 ve hindi eti üretimi %17,1 oranında arttı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Küçük İşletmelere 12 Milyon Lira Hibe Desteği
2
ÇAYKUR'da 150 Bin Ton Kuru Çay Üretimi Gerçekleşti
3
Suudi Arabistan ve Türkiye Arasında Derinleşen İlişkiler
4
Türkiye, 2028 Sonunda Elektrikli Araç Şarj Soketi Hedefini 100 Bine Çıkarmayı Planlıyor
5
ULAK Haberleşme Genç Mühendislere Kablosuz İletişim Eğitimi Sunuyor
6
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu: 944 Bin Megavatsaat Üretim
7
Jeffrey Sachs'tan Trump'a Türkiye ile Diplomasi Vurgusu

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak