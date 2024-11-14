Eylül'de Tavuk Eti Üretimi Yıllık Yüzde 11,8 Arttı

Türkiye'de Tavuk Eti Üretimi Eylülde Artış Gösterdi

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre %11,8 artış göstererek 214 bin 116 tona ulaştı. Ancak, aylık bazda üretim %0,1 azalma kaydetti.

Tavuk Yumurtası Üretiminde Yükseliş

Bu dönemde, tavuk yumurtası üretimi de %4,1 artarak 1 milyar 828 milyon 30 bin adet seviyesine yükseldi. Aylık bazda ise yumurta üretimi %1,1 artış gösterdi.

Kesim ve Hindi Eti Üretiminde Artış

Eylülde kesilen tavuk sayısı yıllık %10 artışla 115 milyon 837 bin olarak kayıt altına alındı. Aynı zamanda, hindi eti üretimi de %16,7 artışla 4 bin 299 ton seviyesine geriledi.

Ocak-Eylül Dönemi Üretim Verileri

Ocak-eylül dönemi verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi %4,8, kesilen tavuk sayısı %6,9, tavuk eti üretimi %6,3 ve hindi eti üretimi %17,1 oranında arttı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.