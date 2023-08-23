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Eylül gelmeden kampanyası geldi! Emekliye geri ödemesiz 25.000 TL nakit başvuruları patladı

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Eylül gelmeden kampanyası geldi! Emekliye geri ödemesiz 25.000 TL nakit başvuruları patladı
Eylül ayı gelmeden kampanya duyuruları yapılmaya başladı. Emekli promosyon kampanyası devam ederken yeni rakamlar gündeme geldi. SSK, bağkur, memur emeklisi ve EYT'lilerin yararlanabileceği kampanya detayları...

Emekli vatandaşlara sunulan promosyon ödemelerinde bankalar tarafından rakamlar güncellenirken fırsatlar tek tek açıklandı. Eylül ayı içerisinde başlayacak olan kampanyada 25 bin TL promosyon ödemeleri yapılacağı duyuruldu. Promosyon kampanya koşulları nelerdir? Kimler İNG Bank promosyonundan yararlanabilir?

Eylül ayına özel fırsatlar sunulurken SGK ve bankalar arasında imzalanan protokol ile maaş taşıma yapan kişilere 3 yıllık maaş alma sözü istenirken karşılığında ise 10 bin TL ödeme yapılıyor. Özel promosyon miktarları güncellenirken yeni rakamların 25 bin TL'ye kadar çıkacağı bilgisi verildi.

ıng bank 25 bin TL

ING banka maaşını taşıyanlara 10 bin TL ödeme yapılırken ek koşulları sağlayanlara da 15 bin TL aktarılacak. ING Bankası'ndan emeklilere yönelik başlatılan ek kampanya 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girerken nakit ödemeler ise ay içerisinde hesaplarda yerini alması bekleniyor. 

Ekonomi
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