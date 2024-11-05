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Eylülde AVM Metrekare Verimlilik Endeksi Yüzde 58 Arttı

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, eylül ayında geçen yıla göre yüzde 58 artarak 3 bin 371 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 14:49
Eylülde AVM Metrekare Verimlilik Endeksi Yüzde 58 Arttı

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi'nde Önemli Artış

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre Research işbirliği ile oluşturulan AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, eylül ayında yıllık bazda %58 oranında bir artış göstererek 3 bin 371 puana yükseldi. Sonuçlar, eylülde endeksin bir önceki aya göre de %2,8 artış sağladığını ortaya koydu.

Ciro Endeksi Yıllık Bazda Yükseliş Göstermekte

Eylül ayı için açıklanan verilerde, ciro endeksi eylülde 2023'ün aynı ayına göre ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde %58 artışla 3 bin 371 puana ulaştı. Yıllık enflasyon oranının %49,38 olduğu dikkate alındığında, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonu aştığı gözlemlendi.

İllere Göre Ciro Dağılımı

AVM'lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro, Türkiye genelinde 12 bin 852 lira iken, İstanbul'da 15 bin 192 lira, Anadolu'da ise 11 bin 292 lira olarak kaydedildi.

Kategori Bazında Ciro Artışları

Kategoriler bazında incelendiğinde, eylülde en büyük artış oranı, diğer kategorilerde %67,2 ile belirlendi. Bu kategori içerisinde yapı marketler, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak ve daha fazlası yer almaktadır. Diğer kategorilerdeki artış oranları ise şöyle oldu:

  • Teknoloji: %59,9
  • Hipermarket: %58,6
  • Yiyecek-içecek: %56,4
  • Giyim: %54,9
  • Ayakkabı: %52,3

Eylülde ciro endeksinde bir önceki aya göre en yüksek artış, %12,8 ile teknoloji kategorisinde kaydedilirken, bunu %2,9 ile giyim takip etti. Yiyecek-içecek kategorisinde ise %3,5'lik bir düşüş oldu.

Ziyaret Sayısı Endeksi

Eylülde ziyaret sayısı endeksinde yıllık bazda değişiklik gözlemlenmedi. Ancak önceki aya göre %3,2'lik bir azalma meydana geldi.

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