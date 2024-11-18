Eylülde Hizmet Üretim Endeksi Değişmedi, Aylık Artış %0,3

Hizmet Üretim Endeksi Eylülde Sabit Kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde yıllık bazda bir önceki yılın aynı ayına göre endeks değişmeden kaldı. Ancak aylık bazda endeks %0,3 artış gösterdi.

Alt Sektörlerdeki Değişimler

Yıllık bazda hizmet üretiminde konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,9, bilgi ve iletişim hizmetleri %1,2, gayrimenkul hizmetleri %18,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ise %1 oranında artış gösterdi. Öte yandan, ulaştırma ve depolama hizmetleri %3,2, idari ve destek hizmetleri %0,7 oranında azaldı.

Aylık Bazda Gözlemlenen Artışlar

Eylülde bir önceki aya göre sektörel bazda yapılan değerlendirmelerde ise ulaştırma ve depolama hizmetleri %1, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,2 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %2 oranında arttı. Diğer taraftan, idari ve destek hizmetleri %0,3, gayrimenkul hizmetleri %2, bilgi ve iletişim hizmetleri ise %2,3 geriledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.