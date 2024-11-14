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Eylülde İnek Sütü Toplama Miktarı Yüzde 14,9 Arttı

Eylülde Türkiye'de toplanan inek sütü miktarı, yıllık bazda yüzde 14,9 artışla 903 bin 509 ton olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:41
Eylülde İnek Sütü Toplama Miktarı Yüzde 14,9 Arttı

İnek Sütü Üretiminde Önemli Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, eylül ayında toplanan inek sütü miktarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artış göstererek 903 bin 509 tona ulaştı. Bu artış, süt üretiminde dikkat çekici bir yükselişi işaret ediyor.

Ocak-Eylül Döneminde de Yükseliş Devam Ediyor

Ocak-eylül döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla inek sütü miktarı %9,8 artışla 8 milyon 472 bin 810 ton olarak kaydedildi.

İçme Sütü Üretimi Büyüyor

Eylül ayında süt işletmeleri tarafından üretilen içme sütü miktarı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artış ile 135 bin 343 tona çıktı. Ocak-eylül aralığında içme sütü üretimi, %3,9 artışla 1 milyon 144 bin 55 ton seviyesine yükseldi.

Yoğurt ve Peynir Üretiminde Artışlar

Yıllık bazda ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi %0,9 artarak 111 bin 856 tona ulaşırken, ayran üretimi de %9,2 oranında artarak 83 bin 178 ton seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca, inek peyniri üretimi %11,6 artışla 70 bin 505 tona çıktı.

Tereyağı Üretimi de Yükselişte

Tereyağı üretimi ise %13,9 artışla 7 bin 731 ton olarak kaydedildi. Ocak-eylül döneminde ayran üretimi %12,9 artarak 695 bin 310 tona ulaşırken, tereyağı üretimi de %11,9 artışla 75 bin 117 tona çıktı.

Ağustos ve Eylül Karşılaştırması

Ağustos ayında toplanan inek sütü miktarı 933 bin 514 ton iken eylülde %3,2 azalma gösterdi. Ancak, eylülde içme sütü üretimi %8,4 artışla dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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