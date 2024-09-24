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Eylülde Kapasite Kullanım Oranı Yüzde 74.9'a Geriledi

Türkiye'de imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı eylülde 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesine düştü.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 10:19
Eylülde Kapasite Kullanım Oranı Yüzde 74.9'a Geriledi

Kapasite Kullanım Oranı Eylülde Düşüş Gözlemlendi

Türkiye'de imalat sanayisinin genelinde, kapasite kullanım oranı (KKO) eylül ayında geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesine geriledi.

TCMB'nin Verileri ile Analiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne toplamda 1766 iş yerinin katıldığı belirtildi. Anket sonuçları, imalat sanayisinde kapasite kullanımıyla ilgili önemli veriler sunmaktadır.

Mevsimsel Etkiler ve Aylık Değişim

Mevsimsel etkilerden arındırılarak hesaplanan kapasite kullanımı da 0,2 puan artış göstererek yüzde 75,9 seviyesine yükseldi.

Aylara Göre Kapasite Kullanım Oranı

Aylık kapasite kullanım oranları ise şu şekildedir:

  • Ocak 2023: %75,3
  • Şubat 2023: %75,2
  • Mart 2023: %73,5
  • Nisan 2023: %75,4
  • Mayıs 2023: %76,0
  • Haziran 2023: %76,8
  • Temmuz 2023: %77,1
  • Ağustos 2023: %76,1
  • Eylül 2023: %74,9
  • Ekim 2023: %77,4
  • Kasım 2023: %78,0
  • Aralık 2023: %77,5

Bu veriler, imalat sektörünün genel sağlığı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır ve ilerleyen aylarda nasıl bir seyir izleyeceği merakla beklenmektedir.

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