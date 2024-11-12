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Eylülde Ticaret ve Perakende Satış Hacmi Artış Gösterdi

Eylül 2023'te ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 12,7, perakende satış hacmi ise yüzde 15,9 arttı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:11
Eylülde Ticaret ve Perakende Satış Hacmi Artış Gösterdi

Eylülde Ticaret ve Perakende Satış Hacmi Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ait ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 12,7 artış gösterirken, perakende satış hacmi ise yüzde 15,9 oranında yükseldi.

Ayrıca, ticaret satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 3,2 arttı. Eylül ayı içerisinde motorlu kara taşıtları ile motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımlarındaki satış hacmi yüzde 0,7 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,1, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,3 oranında yükseldi.

Geçen yılın aynı ayına göre yapılan karşılaştırmalarda, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 13, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,9 artış kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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