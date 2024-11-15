Eylülde Ücretli Çalışan Sayısı Yıllık %2,7 Arttı

Ücretli Çalışan Sayısı Yıllık %2,7 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, ücretli çalışan sayısı eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre %2,7 oranında artış gösterdi.

Sektörel Değişim

Sanayi sektöründe yıllık bazda %0,7 azalma gözlemlenirken, inşaat sektöründe %6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe %4 artış yaşandı. Toplamda, eylül ayı itibarıyla ücretli çalışan sayısı 15 milyon 973 bin 744 kişiye yükseldi.

Aylık Değişiklikler

Eylülde, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı aylık olarak %0,2 azalmışken, inşaat sektöründe %0,3 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,4 artış kaydedildi. Genel olarak tüm sektörlerde ücretli çalışan sayısı aylık bazda %0,2 arttı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.