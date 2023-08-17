EYT'liler bu bankanın kapısında yatacak! Maaşa ek 10.000 TL'yi 3 gün içinde veriyor

Bankalar, bankalarından üç yıllık bir sözleşme karşılığında yıllık gelir alan müşterilere nakit teşvikler öder. Bu ödemeler, maaşınıza ve banka hüküm ve koşullarına bağlı olarak daha düşük veya daha yüksek olabilir. Bu konuda emekliler hangi bankaların en yüksek promosyon ödeneği verdiğini araştırmayı sürdürüyorlar.

ING Bank, uzun yıllardır en büyük emekli teşvik bankalarından biri olup, emekli maaşı müşterilerine 10.000 liraya varan ödemeler yapmaya devam etmektedir. Bu destek ödemelerinden ise yeni emekli olanların dışında EYT'li olarak emekli olan vatandaşlar da yararlanabilmektedir.

EYT’Lİ EMEKLİLERE DE PROMOSYON ÖDEMESİ VERİLECEK





İnsanlar bankaların sunduğu nakit zamlarında en yüksek ödeneğin hangi banka tarafından verildiğini araştırıken, ING Bank bir emeklilik promosyon kampanyası duyurdu. Bu kapsamda SSK emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını ING Bank'a havale ederek 8.500 TL'ye kadar koşulsuz nakdi yardım alabilirler. Ayrıca, emekliler ayrıca otomatik fatura ödeme talimatıyla 1.500 TL'ye kadar ek net sübvansiyon alabilirler.

Emekli aylığımı ING Bank'a nasıl aktarırım?

Promosyon ödemeleri için 10.000 TL'ye kadar otomatik takas talimatı ödeyen ING Bank, EYT kapsamında yeni emekli olan müşterilere ve emeklilere maaş seviyelerine göre promosyon ödemeleri de yapmaktadır. İsteyen emekliler cep telefonlarından görüntülü görüşme yaparak veya e-devlet ile ING şubelerinden danışmanlardan bilgi alarak maaşlarını ING bankasına aktarabilirler.

Emeklilik müşterilerine 10.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sağlayan ING Bank, dijital kanallar üzerinden yapılan havale işlemlerinde emeklilerden ücret talep etmemektedir. ING Bank ayrıca, emekli müşterilerine %2,69'dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı sunarak emeklilerin ING Bank'ta 3 ay boyunca puan kazanmadan Turuncu Ekstra avantajlarından faydalanmalarını sağlamaktadır.