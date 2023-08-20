EYT'lilere şok uyarı! Bu şartı sağlamayanlar hem maaşından hem ikramiyesinden olacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, birçok kişi için emeklilik hakkını elde etme umudu sunsa da, başvurusu henüz sonuçlanmamış olanlar için maaş ve ikramiyelerin kaybedilme riski oluşuyor. EYT şartlarını taşıyan ancak başvurusu sonuçlanmayan emekliler için, Ağustos ayında başvurularını yenilemeyenlerin 4 maaş ve 2 bayram ikramiyesi kaybına neden olabileceği uyarısı yapılıyor.

EYT düzenlemesi, Mart ayında çıkarılan yasa ile birlikte, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayan vatandaşlar için yaş şartını ortadan kaldırmış ve emeklilik hakkını sağlamıştı. Ancak bu düzenleme sonrasında, başvurusu henüz sonuçlanmamış olan birçok kişi bulunuyor. Mart 2023'te başvurularını yapmış olmalarına rağmen hala sonuç bekleyen bu kişiler için risk oluşuyor.





İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, EYT başvurusu reddedilenlerin durumlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başvurularının neden sonuçlanmadığını açıklarken, bu durumdaki bireylerin hangi adımları atmaları gerektiğini de vurguladı. Ete'ye göre, hizmet birleştirmesi sorunları, Bağ-Kur ile ilgili ilişkilendirilmişlik hizmetleri ve isteğe bağlı sigortalar gibi faktörler başvuruların sonuçlanmamasına neden olabiliyor.

Ete ayrıca, başvurusu hala sonuçlanmayan EYT'lilerin yapmaları gerekenleri de detaylı bir şekilde açıkladı. Bu kapsamda, hizmet günlerini kontrol etmeleri, Bağ-Kur ile ilgili geçmiş ilişkilendirmeleri sorgulamaları ve SGK'nın genelgelerine uygunluklarını kontrol etmeleri öneriliyor. Ayrıca, 2019/9 sayılı genelgeye tabii olanlar ve isteğe bağlı sigortalılar için de dikkatli bir değerlendirme yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Son olarak, Ete, Ağustos ayında başvurusunu yenilemeyen EYT'lilerin 4 maaş ve 2 bayram ikramiyesini kaybedebileceği uyarısında bulundu. Emeklilik aylıkları ve ikramiyeleri kaybetmemek için bu kişilerin başvurularını ve hizmet durumlarını gözden geçirmeleri gerektiğini belirtti. Aksi takdirde, Eylül ayından itibaren emeklilik maaşlarına kavuşamayacakları riski bulunuyor.