EYT'siz emeklilik perdesi aralandı! Bu yıllar arasında işe başlayanlar dikkat

Türkiye'nin emeklilik sistemi reformu, detayları netleşmeye başlıyor. Özellikle 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olan vatandaşları etkileyecek bu reform, emeklilik yaşlarını revize etmeyi amaçlıyor.

EMEKLİLİK 6 YIL ÖNE ÇEKİLEBİLECEK





Gelecekte 2036 yılında emekli olmayı planlayan bireyler için öne çekilme ihtimali doğuran bu düzenleme, erken emeklilik için gerekli prim gün sayısının değişimi ile emeklilik yaşının 6 ay ile 6 yıl arasında öne çekilebileceği bir perspektif sunuyor.

Ancak, reformun farklı sektörler ve sigorta sistemleri arasında farklılık gösterebileceği unutulmamalı. Kamu, özel sektör, serbest meslek sahipleri ve esnaf gibi çeşitli meslek gruplarının farklılıkları, emeklilik süreleri ve prim ödemelerini etkileyebilir.

Bu reform çerçevesinde ilk adımlar, Bağ-Kur sigortalılarını hedefliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bağ-Kur'lu bireylerin prim gün sayılarını düşürerek emeklilik hakkını öne çekmeyi amaçlıyor. Bu düzenleme ile küçük esnaf ve çiftçilerin prim gün şartları azaltılıp daha erken emekli olabilmesi hedefleniyor.

Aynı şekilde ev kadınları ve anneler için de yeni düzenlemeler gündemde. İsteğe bağlı sigorta primlerine devlet desteği sağlanacak. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile birlikte isteğe bağlı sigorta primlerinin desteklenmesi planlanıyor. Bu adım, ev kadınlarının daha düşük prim ödeyerek emeklilik hakkına erişmelerine yardımcı olacak.

Emeklilik yaşının belirlenmesi de reformun bir parçası. Özellikle anneler için çocuk sayısına bağlı olarak emeklilik yaşının esnetilmesi düşünülüyor. Bu sayede, annelere çocuk sayısına göre prim eklemesi ve yaş indirimi gibi imkanlar sunulabilecek.

Geçtiğimiz Mart ayında yürürlüğe giren EYT yasasının ardından, emeklilik reformları hız kazandı. Özellikle Bağ-Kur sigortalılarının prim gün sayılarının düşürülmesi ve annelere yönelik prim desteklerinin sağlanması gibi adımlar, yakın gelecekte Meclis gündemine taşınacak. Reformların detayları ve sonuçları yakından takip edilmeye devam edilecek.