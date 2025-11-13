Eyyübiye'de Hızarcılar ve Kavakçılar Esnafına Yeni Yer Tahsisi Müjdesi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Hızarcılar ve Kavakçılar Sitesi esnafıyla bir araya gelerek esnafa yeni yer tahsisi için sürecin başlatıldığını açıkladı.

Toplantıda talepler doğrudan dinlendi

Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Kuş, esnaf ve Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şefik Bakay tarafından ilgiyle karşılandı. Kuş, talepleri birinci ağızdan dinlemenin kendileri için önemli olduğunu vurguladı ve esnafa yeni yer müjdesi verdi.

Süreç ve beklentiler

Başkan Kuş, Hızarcılar ve Kavakçılar Sitesi esnafını bir araya getirecek yeni yer için çalışmaların başladığını, bununla ilgili bakanlık düzeyinde yazışmaların başlatıldığını bildirdi. Esnafın ve ilgili meslek gruplarının özel olarak önemsendiğini belirtti.

Esnafın tepkisi

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şefik Bakay ise yeni yer tahsisi müjdesinden memnuniyet duyduklarını, şehir içindeki dağınık yapının ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti. Bakay, Kuş’un esnafa gösterdiği pozitif ayrıcalığa dikkat çekerek çalışmalarda başarı dileklerini iletti ve ziyaret için teşekkür etti.

