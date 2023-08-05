Faizde kuruş oynatmayan kredi! O banka kredi musluklarını açtı, 50.000 TL acil kredi kampanyası başladı

Finansbank yeni kredi kampanyalarını başlatırken geçtiğimiz günlerde 10 bin TL taksitli nakit avans imkanı sunarken bu defa ise uygun faizli kredi duyurusunda bulundu. Bankalar tarafından yeni başlatılan faizlerin hem sabit hem de yüzde 1,99 olmasıyla kredi çekecekler şubelere akın etti. Finansbank kredi bilgileri haberimizde.

FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı %1,99

Toplam Faiz 8.800,81 TL

Aylık Taksit 4.900,07 TL

Toplam Ödeme 59.088,34 TL

Yıllık Maliyet Oranı %37,39

Tahsis Ücreti 287,50 TL





KREDİ KOŞULLARI NELERDİR?

Yeni müşteriler için başlatılan yeni kampanyada 1-12 ay vadelilerde 50 bin TL'yi geçilmez.

13-36 ay vadelerde 50 bin TL ve üzeri krediler için tercih edilir.

Enpara müşterisi olanlar kampanyadan faydalanabilir. İnternet resmi sayfasından başvuruda bulunabilirsiniz.

50.000TL’lik aylık %1,99 faiz oranlı ve 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi için aylık ödeme tutarı 4900,07 TL, kredi tahsis ücreti 287,5 TL(BSMV Dahil), yıllık maliyet oranı %37,3253’dir. Sigorta primi hariç olarak hesaplandı.