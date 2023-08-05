  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Kredi

  4. Faizde kuruş oynatmayan kredi! O banka kredi musluklarını açtı, 50.000 TL acil kredi kampanyası başladı

Faizde kuruş oynatmayan kredi! O banka kredi musluklarını açtı, 50.000 TL acil kredi kampanyası başladı

Yayınlanma:
Faizde kuruş oynatmayan kredi! O banka kredi musluklarını açtı, 50.000 TL acil kredi kampanyası başladı
Kredi çekmek için banka banka gezenlere Finansbank'tan güzel haber geldi. 50 bin TL kredi imkanı sunan Finansbank uygun faiz oranıyla yoğun ilgi gördü. İşte yüksek kredi faizlerine rağmen uygun fiyatlı kredi için tüm detaylar...

Finansbank yeni kredi kampanyalarını başlatırken geçtiğimiz günlerde 10 bin TL taksitli nakit avans imkanı sunarken bu defa ise uygun faizli kredi duyurusunda bulundu. Bankalar tarafından yeni başlatılan faizlerin hem sabit hem de yüzde 1,99 olmasıyla kredi çekecekler şubelere akın etti. Finansbank kredi bilgileri haberimizde.

FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı %1,99

Toplam Faiz 8.800,81 TL

Aylık Taksit 4.900,07 TL

Toplam Ödeme 59.088,34 TL

Yıllık Maliyet Oranı %37,39

Tahsis Ücreti 287,50 TL

Finansbank kredi kam

KREDİ KOŞULLARI NELERDİR?

Yeni müşteriler için başlatılan yeni kampanyada 1-12 ay vadelilerde 50 bin TL'yi geçilmez.

13-36 ay vadelerde 50 bin TL ve üzeri krediler için tercih edilir.

Enpara müşterisi olanlar kampanyadan faydalanabilir. İnternet resmi sayfasından başvuruda bulunabilirsiniz.

50.000TL’lik aylık %1,99 faiz oranlı ve 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi için aylık ödeme tutarı 4900,07 TL, kredi tahsis ücreti 287,5 TL(BSMV Dahil), yıllık maliyet oranı %37,3253’dir. Sigorta primi hariç olarak hesaplandı.

Ekonomi
Akaryakıt zamlarında tren yola çıktı! Ne 30 ne 40 TL... Rakamı duyan arabayı garaja çekiyor
Akaryakıt zamlarında tren yola çıktı! Ne 30 ne 40 TL... Rakamı duyan arabayı garaja çekiyor
PTT'ye cüzdanı boş giden dolu dönüyor! Gencinden yaşlısına 4.750 TL nakit desteği başladı!
PTT'ye cüzdanı boş giden dolu dönüyor! Gencinden yaşlısına 4.750 TL nakit desteği başladı!
Yürekleri ferahlatan zam haberi uzman isimden! En düşük emekli maaşı ikiye katlanıyor
Yürekleri ferahlatan zam haberi uzman isimden! En düşük emekli maaşı ikiye katlanıyor
Araba almak isteyene Akbank destek çıktı! Aklında bu modeller olana şartsız 500 bin TL!
Araba almak isteyene Akbank destek çıktı! Aklında bu modeller olana şartsız 500 bin TL!
Kimlik numarası 0,2,4 ile bitenler kontrol etsin! Hesaplara 5.099 TL para girişi başladı
Kimlik numarası 0,2,4 ile bitenler kontrol etsin! Hesaplara 5.099 TL para girişi başladı
Düğün yapmadan önce başvuruyu yapın! Evlenecek çiftlere sıfır faizli yüzbinlerce lira nakit desteği!
Düğün yapmadan önce başvuruyu yapın! Evlenecek çiftlere sıfır faizli yüzbinlerce lira nakit desteği!
Emeklinin zam çilesi nihayet bitiyor! Maaş zammı için kesin tarih ayyuka çıktı
Emeklinin zam çilesi nihayet bitiyor! Maaş zammı için kesin tarih ayyuka çıktı