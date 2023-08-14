Faizsiz konut kredisi kampanyası başladı! SGK 240.000 TL'lik bayram ettiren kampanya

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), faizsiz konut kredisi kampanyasıyla 240.000 TL'ye kadar konut kredisi fırsatı sunarak, bayram havası estirdi. SGK tarafından yapılan resmi açıklamayla, faizsiz konut kredisi kampanyasının başlatıldığı duyuruldu. Bu önemli gelişmeye dair detaylar ve güncel haberler, SGK'nın resmi internet sitesinde yayınlandı.

KAMPANYA DETAYLARI PAYLAŞILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), faizsiz konut kredisinden yararlanma fırsatını sunabilmek için belirlenen şartları paylaşmıştır. Bu şartlar içerisinde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 56. maddesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 47. maddesi, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun yer almaktadır. Ayrıca harp veya vazife malullüğü durumuna göre 2330 sayılı Kanun hükümleri uyarınca dul ve yetimler de faizsiz konut kredisinden faydalanabilecek kişiler arasında yer almaktadır.

Bu çerçevede, harp veya vazife malullüğü olan bireylerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı alanların vefat etmiş dul ve yetimleri, faizsiz konut kredisinden yararlanma imkanına sahiptir. Aynı şekilde, vefat eden harp veya vazife malulleri veya onların dul ve yetimleri, görev değiştirerek kamu görevine devam eden harp veya vazife malulleri, aylıkları kesilen maluller ve 15 Temmuz Gazileri de bu avantajdan faydalanabilirler.

Başvuru sürecinde, faizsiz konut kredisine hak kazanan bireylere "Hak Sahipliği Belgesi" ve "TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi" verilmektedir. SGK, aylık alan bireylerin hak sahipliği bilgilerini Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile paylaşarak başvuru sürecini kolaylaştırmaktadır.

SGK tarafından hayata geçirilen bu faizsiz konut kredisi kampanyası, ev sahibi olma hedefi olan bireylere büyük fırsatlar sunmaktadır. Daha fazla bilgi ve başvuru koşullarına SGK'nın resmi internet sitesi üzerinden erişilebilir.

Kampanya detaylarının SGK'nın resmi internet sitesinde yer alması, başvuru ve işlem süreçlerinin şeffaf ve kolay bir şekilde ilerlemesine olanak tanıyacak. Bu tür adımlar, vatandaşların devletin destekleyici politikalarından haberdar olmasını sağlayarak, ekonomik katkıya da olumlu bir şekilde yansıyabilir.