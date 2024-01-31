Faizsiz kredi arayanlar o bankaya koşuyor! 25.000 TL'ye şart yok koşul yok

Garanti Bankasından 3 müjde birden. Garanti Bankası vatandaşlara FAİZSİZ ihtiyaç kredisi ve uygun faizlerle yeni kredi kampanyalarını duyurdu.

Faizsiz kredi arayanlar o bankaya koşuyor! 25.000 TL'ye şart yok koşul yok
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Garanti Bankası, Vatandaşlarına 3 Dev Kampanyayla Müjde Veriyor! Faizsiz Kredi, Kış Kredisi ve 600 Bin TL İhtiyaç Kredisi Fırsatları Sizi Bekliyor!

Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan Garanti Bankası, vatandaşlarına büyük avantajlar sunacak 3 yeni kredi kampanyasını duyurdu. Ekonomik zorluklarla mücadele eden müşterilerini düşünen Garanti Bankası, faizsiz kredi, kış kredisi ve yükseltilen ihtiyaç kredisi ile finansal konfor sağlamaya hazırlanıyor.

Garanti Bankası'nın sunduğu ilk müjde, yeni müşterilere özel olarak sunulan faizsiz kredi fırsatı. Banka, mobil uygulamasını indirip başvuru yapan yeni müşterilere 25 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. %0 faizli, 6 ay vadeli 15.000 TL taksitli nakit avans ve %0 faizli, 6 ay vadeli 10.000 TL'ye kadar kredi seçenekleri ile müşterilere finansal destek sağlanacak. Bu avantajlı kredi fırsatıyla, özellikle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar rahat bir nefes alabilecek.

garanti

Kış aylarında ekonomik rahatlama sağlamak isteyenlere yönelik ikinci kampanya ise "Kış Kredisi." Garanti Bankası, %3,89 faiz oranıyla sunulan bu krediyi, 1.131 TL taksitle ve 13.640 TL geri ödemeli olarak vatandaşların kullanımına sunuyor. Mobil ve şubeler aracılığıyla başvuru yapılabilen bu kredi sayesinde, kış aylarında ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçlar daha kolay bir şekilde karşılanabilecek.

Garanti Bankası'nın üçüncü kampanyası ise ihtiyaç kredisi limitini yükseltmesi oldu. Artık 600 bin TL'ye kadar olan krediler, 3 ile 36 ay vade seçenekleriyle %3,38 ve %3,89 faiz oranlarıyla kullanılabilecek. Bu genişletilen ihtiyaç kredisi imkanıyla, vatandaşlar büyük çaplı projelerini hayata geçirme veya acil ihtiyaçlarını karşılama konusunda daha fazla esnekliğe sahip olacaklar.

Garanti Bankası'nın sunmuş olduğu bu üç kredi kampanyasıyla ilgilenen vatandaşlar, başvurularını şubelerden veya mobil uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler. Banka, müşterilerine ekonomik destek ve finansal güvence sağlamak adına bu kampanyalarla önemli bir adım atmış durumda.

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