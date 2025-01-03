FAO: Küresel Gıda Fiyatları 2024'ü Düşüşle Kapattı

FAO Gıda Fiyat Endeksi 2024 Sonuçları Açıklandı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi’nin 2024’ü, bir önceki yılın düzeyinin yaklaşık yüzde 2,1 altında kapattığını duyurdu.

FAO, gıda ürünleri fiyatlarının aylık değişimlerinin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi aralık ayı sonuçlarını açıkladı. Aralık 2023 itibarıyla endeks, bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında düşüntü göstererek ortalama 127 puana yükseldi. Ancak, önceki yılın aralık ayına kıyasla yüzde 6,7 artış yaşandığı kaydedildi.

Fiyat Düşüşleri ve Artışlar

FAO Gıda Fiyat Endeksi, 2024’te tahıl ve şeker fiyatlarındaki önemli düşüşlerle, bitkisel yağlar, süt ürünleri ve et fiyatlarındaki daha mütevazı artışların dengelenmesiyle bir önceki yılki seviyenin yüzde 2,1 kadar altında kaldı.

Küresel gıda fiyatlarının aralık ayında şeker bana öncülüğünde düşüş göstermesi dikkat çekti. Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya ve Hindistan gibi ana üretici ülkelerdeki şeker kamışı mahsulü beklentilerinin iyileşmesiyle kasıma göre yüzde 5,2 geriledi. Endeksin, 2024’ü bir önceki yılın seviyesinin yüzde 13,1 altında tamamlaması öne çıktı.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda yüzde 0,5 gerileyerek, 2024’ün tamamında küresel arzın sıkılaşması nedeniyle bir önceki yılın seviyesinin yüzde 9,4 üstüneyüzde 13,3 gerisinde kalarak, 2022’deki rekor seviyeden sonra ikinci yıllık düşüşü kaydetti.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, ardı ardına yedi kat artışın ardından, kasımda yüzde 0,5 düştü. Ancak endeks, aralık 2023 değerinin yüzde 17 üstünde kaldı. 2024’te ise tereyağı fiyatlarındaki artışın etkisiyle, bir önceki yılın seviyesinin yüzde 4,3 üzerinde tamamlandı.

Et Fiyat Endeksi de aralık ayında, kasıma göre yüzde 0,4 arttı ve aralık 2023 değerinin yüzde 7,1 üzerine yükselerek, 2024’ü bir önceki yılın seviyesinin yüzde 2,7 üstünde kapattı.