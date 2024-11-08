FAO: Sağlıksız Beslenme Yıllık 8 Trilyon Dolara Mal Oluyor

FAO Raporu: Gizli Maliyetler ve Sağlıksız Beslenme

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), sağlıksız beslenme alışkanlıklarının global tarım-gıda sistemlerine yılda 8 trilyon dolara mal olduğunu ortaya koydu.

2024 Dünya Gıda ve Tarım Durumu Raporu

FAO'nun 156 ülkeyi kapsayan 2024 Dünya Gıda ve Tarım Durumu (SOFA) raporunda, küresel tarım-gıda sistemlerindeki toplam gizli maliyetlerin yıllık yaklaşık 12 trilyon dolar seviyesinde olduğu bildirilmiştir. Bu maliyetin %70'ini oluşturan 8,1 trilyon dolarlık kısmı ise sağlıksız beslenme kaynaklıdır.

Sağlık Üzerindeki Etkileri

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, kalp hastalığı, inme ve diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarına katkıda bulunmanın yanı sıra çevresel bozulma ve sosyal eşitsizlik gibi sorunları da derinleştiriyor.

Küresel Varsayımlar

Küresel gizli maliyetler, daha çok üst-orta ve yüksek gelirli ülkelerdeki endüstriyel tarım-gıda sistemlerinde gözlemlenmektedir. Rapor, tarım-gıda sistemlerinin daha sürdürülebilir hale gelmesi için 13 beslenme risk faktörü tanımlamaktadır. Bu risk faktörleri arasında, tam tahıllar, meyve ve sebzelerin yetersiz tüketimi ile aşırı sodyum alımı yer almaktadır.

Kolektif Eylem Önerisi

FAO, tarım-gıda sistemlerinin sürdürülebilirliğini artırmak için değer odaklı bir dönüşüm talep ediyor. Karar vericilerin, gıda güvenliği ve beslenme gibi konulardaki temel rollerini benimsemesi gerektiği vurgulanıyor.

FAO Genel Direktörü'nün Açıklamaları

FAO Genel Direktörü QU Dongyu, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda aldığımız kararlar, geleceğimizi şekillendirecek. Gerçek değişim, bireysel eylemler ile desteklenen politikalar ve yatırımlarla başlar. Tarım-gıda sistemlerinin dönüşümü, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için kritik öneme sahiptir." şeklinde ifade etti.