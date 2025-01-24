FAST Ödeme İste Katman Servisi'nde Şaşırtıcı Yenilikler!

FAST Ödeme İste Katman Servisi'nde Yeni Dönem Başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin sunduğu yeni özelliklerle kurumsal kullanıcıların da kullanabileceği bir yapıya kavuşturulduğunu duyurdu. Bu güncelleme, kurumsal ödemelerdeki işlemleri kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yeni Özellikler Neler?

TCMB'den yapılan resmi açıklamaya göre, kısmi ödeme ve erken ödeme gibi seçenekler, kullanıcıların işlem yaparken esneklik elde etmelerini sağlayacak. Ayrıca, kurumsal kullanıcıların başlattığı ödemelerde ödeme erteleme fonksiyonu da eklendi. Bu yeni özelliklerin 18 Ocak 2025'ten itibaren kullanılabileceği belirtildi.

Bireysel Kullanıcılar ve İşletmeler için İnovatif Çözüm

2024'ten itibaren bireysel kullanıcılar tarafından kullanılan bu servis, yeni güncellemelerle birlikte kurumsal kullanıcıların da hizmetine sunulmuş oldu. Bu durum, işletmelerin bireysel kullanıcılarla yaptıkları işlemlerde de 'ödeme iste' talebini başlatabilmelerine olanak tanıyacak. İlgili duyuruda, bu özelliklerin işletmeler arası ödemeleri de kapsadığı vurgulandı.

Güvenli ve Hızlı Para Transferi

FAST sistemi, 7/24 anlık ve güvenli para transferi imkanı sunarak finansal ekosistemde önemli bir yer edinmiş durumdadır. 2024 itibarıyla bankalar ve diğer finansal kuruluşlarının katılımcı sayısının 42’ye ulaştığı bilgisi verildi. Ekosisteminin ihtiyaçlarına göre şekillenen sistem, nakit ve kartlara alternatif bir ödeme yöntemi olarak hizmet vermekte.

Yenilikçi İş Modelleri ve Ödemeler Ekosistemi

FAST sistemi, artan işlem hacmi ile birlikte kullanıcılarına hızlı ve güvenilir bir ödeme deneyimi sunmaktadır. Aralık 2024 itibarıyla günlük ortalama işlem hacminin 13,8 milyon lira olduğu gözlemlenmiştir. Katmanlı servisler, ödemeleri kolaylaştırırken, yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını teşvik eden yenilikçi teknolojilere sahip.

Örnek Uygulama Senaryosu

Ödeme İste Katman Servisi'nin yeni özelliklerine dair örnek vermek gerekirse, bir şirket, müşterileri için faturalarını 'Ödeme İste' talebiyle gönderebilecek. Müşteriler, mobil uygulamaları üzerinden gelen bildirimle fatura bilgilerini kontrol edebilecek ve ödemeyi ilgili tarihte FAST üzerinden otomatik olarak gerçekleştirebilecekler.