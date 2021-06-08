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FAST para transferi nasıl yapılır? FAST transferinde limit ne kadar?

Para gönderme işlemi için bankalar tarafından çalışma saatlerinde belirlenen EFT işlemleri kullanılırken, FAST sistemiyle buna gerek kalmadan para yollama işlemleri daha kolay halledilir oldu. Peki, para yollamada kolaylık sağlayan FAST para transferi nasıl yapılır? FAST transferinde limit ne kadar? İşte FAST sistemine dair merak edilen tüm soruların yanıtı…

08 Haziran 2021 Salı 22:17
FAST para transferi nasıl yapılır? FAST transferinde limit ne kadar?
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FAST sistemi Merkez Bankası tarafından oluşturulan ve bankacılık işlemlerinde kullanıcılara büyük avantaj ile kolaylık sunan bir sistemdir. Son günlerde oldukça yaygın kullanılan FAST sistemi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında.

FAST sistemi ne? Hangi işlemlerde kullanılıyor?

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olan sistem, Merkez Bankası’nca kurulmuştur ve başka bankalarda bulunan hesaplarınız arasında yapacağınız para transfer işlemlerinizi saniyeler içinde ve 7 gün 24 saatte gerçekleştirebilmenizi sağlar.


FAST sistemini şu işlemlerde kullanabilirsiniz:

  • 7/24 para transferi yaparken,
  • Ödemelerinizi saniyeler içinde yapmak için,
  • Yaptığınız işlemler sonucunda bilgi almak için,
  • KOLAS sistemi ile telefon numaranız, e-postanız ya da TCKN bilginizle banka hesaplarınızı eşleştirmek için,
  • Kişiler arası ya da ticari işlemlerinizde karekodla ödemelerinizi yapmak için.

FAST sistemi limiti ne kadar?

Sistemde işlemler için belirlenen üst limit şimdilik bin TL. Bu limitin artışıyla ilgili bir süre sonra değerlendirme yapılacak.

FAST sisteminin sunduğu avantajlar

FAST sistemiyle hesap numaraları ile telefon numaraları, TCKN ya da e-posta adreslerinin eşleştirilmesi yapılabiliyor. Bu yüzden müşteriler bankalara ait mobil uygulamalardan para gönderme işlemi yapacakları zaman, işletme ile kişilerin hesap numarasını ya da isim gibi bilgileri girmeden sistemde kaydı bulunan cep numarası, TCKN ya da e-posta adreslerine para yollayabiliyorlar.


Son Güncelleme: 08.06.2021 22:17
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