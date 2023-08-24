Faturalarını ödeyemeyenlere büyük fırsat! O güne kadar başvuranın borcu sıfırlanacak

Elektrik ve doğal gaz fatura borçlarını silme fırsatını kaçırmak istemeyenler için sevindirici bir haber geldi. Başvuru süresi başlangıçta sona eriyordu, ancak yeni bir kararla süre uzatıldı. Borçlarını silmek isteyenlerin başvuruları 1 Kasım tarihine kadar kabul edilecek. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler, 11 şehirdeki borçlarını anında sildirebilecekler. Sürenin uzatılması, borçlarını düşünen ve bu yükten kurtulmak isteyen vatandaşlar için önemli bir imkan sunuyor. Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili borçları olanların, bu uzatılmış süre içinde başvurularını yaparak borç yükünden kolayca kurtulmaları amaçlanıyor. 1 Kasım tarihini gözden kaçırmadan, borçlarını silme fırsatını yakalamak için başvurularını hızla gerçekleştirmeleri tavsiye ediliyor. Bu süreç, vatandaşların mali yükünü hafifletmeyi ve daha sağlıklı bir finansal duruma geçmeyi amaçlıyor. Bu kararla, vatandaşların yaşadıkları ekonomik sıkıntıları azaltmaları ve faturalarından kaynaklanan borçlarından kurtulmaları hedefleniyor. İşte detaylar...





ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FATURA BORÇLARINI SİLMEK İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER

Depremin etkilediği şehirlerdeki yardım çabaları durmaksızın devam ediyor. Evlerin inşası devam ederken eksiklikler de giderilmeye çalışılıyor. Bu çerçevede, elektrik ve doğal gaz faturalarını silme işlemleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte diğer ayrıntılar...





Bu çerçevede, başvuru sürecinin önceki son tarihi olan ay sonu, 1 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı. Bu şekilde, başvuru yapma fırsatını kaçıran vatandaşlar rahatça başvurularını gerçekleştirebilecekler. Deprem sonrası iyileşme sürecinde olan abonelerin finansal yükünü hafifletmeyi ve toparlanmayı kolaylaştırmayı amaçlayan hükümet, bu kararla desteğini gösteriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, depremden etkilenen bölgelerdeki toparlanma çabalarına destek olmaya kararlı. Hükümet, fatura silme başvurularının süresini uzatarak depremden etkilenen abonelerin üzerindeki mali yükü hafifletmeye ve toparlanma sürecini kolaylaştırmaya odaklanıyor. Bu adım, hükümetin doğal afet mağdurlarına yardım etme ve destek sağlama konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Depremin etkilediği bölgelerde ödenmemiş tüketim bedellerinin iptali için başvuru süresinin uzatılması önemli bir adım olarak görülüyor. Şirketlerin bu başvuruları toplu veya bireysel olarak yapabilmesine olanak tanıyan bu uygulamanın son başvuru tarihi, istisnai durumlar haricinde, 1 Kasım olarak belirlendi. Bu çaba, hükümetin toparlanma sürecini destekleme ve depremzedelere yardım etme taahhüdünü ortaya koyuyor.

Depremlerin etkilediği 11 şehirdeki elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödeyemediği tüketim bedellerinin iptali için başvuru süreci, merkezi Kahramanmaraş olan bu yardım merkezi tarafından 1 Kasım'a kadar uzatıldı. Bu değişiklik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın son zamanlarda Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Kaldırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği"nin bir sonucudur.

Yeni düzenlemeye göre, şirketler ilgili tüketicilerin başvurularını toplu veya bireysel olarak yapabilecekler. Ancak belirtilmelidir ki, terkin işlemi için başvuru süresi, zarar durumuna itiraz etmeyen veya yargı yoluna başvurmayan tüketiciler için 1 Kasım itibarıyla sona erecektir. Başlangıçta Resmi Gazete'de 25 Mayıs tarihinde yayınlanan son başvuru tarihi, başlangıçta 90 gün olarak belirlenmişti. Şimdi ise bu süre uzatılarak, tüketicilere daha fazla zaman ve fırsat sağlanmış oldu.