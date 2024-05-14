Faturasını böyle ödeyene 500 TL para iadesi var! Tek şart açıklandı

Elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemek isteyen vatandaşlara müjde geldi. Faturalarını düzenli ödeyen vatandaşlara 500 TL ödeme yapılacak. Detaylar burada...







HALKBANK’TAN OTOMATİK FATURA ÖDEME TALİMATINA 500 TL VERİLECEK!

Faturalarda otomatik düzenleme için özel duyuru yapıldı. Elektrik, su ve doğalgaz faturaları için 500 TL hediye verilecek. Halkbank, otomatik ödeme kampanyasına ilişkin açıklama yayınladı. Müşteriler kampanya hakkında bilgilendirilir.

Halkbank'ın düzenlediği kampanya. Paraf kartına yönelik düzenlenen kampanya kapsamında 500 TL hediye verileceği bildirildi. Halkbank'tan yapılan açıklamada, 31 Mayıs'a kadar kredi kartından veya cari hesaptan kesilen her yeni otomatik fatura talimatına 50 TL ParafPara olmak üzere toplam 500 TL ödül verilecek.

OTOMATİK FATURA TALİMATINA 500 TL PARAFPARA VERİLECEK

Halkbank'ın yayınladığı kampanya duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Bireysel kredi kartı müşterilerine, 2-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kredi kartından veya mevcut hesaplarından verecekleri her yeni otomatik ödeme talimatı için toplam 500 TL olmak üzere 50 TL ParafPara verilecek.

Kampanyaya katılmak için 31 Mayıs 2024 tarihine kadar Paraf Mobil'de ŞİMDİ KATILIN butonuna tıklamanız veya FATURA yazıp 3404'e SMS göndererek kampanyaya katılmanız ve ardından mevcut kişisel veya kredi kartınıza kredi kartından otomatik fatura göndermeniz gerekmektedir. Hesap Halkbank'ta kayıtlıdır.

Kampanya Ödülleri kazanabilmek için sipariş vermeden önce kampanya katılımının tamamlanması gerekmektedir.

Kampanya kapsamında müşteriler her yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 50 TL olmak üzere toplam 500 TL ParafPara kazanacak.

Kampanya kapsamında kazanılan ParafParalar, 10 Haziran 2024 tarihinden itibaren, kredi kartından verilen talimatlar ve cari hesaptan verilen talimatlar için son tarihe kadar talimatların tanımlandığı açık ve kullanılabilir bir kredi kartına yüklenecektir. Ödül tarihinde kredi kartı kullanılmış, açılmış ve kullanılabilir durumdadır.

Kampanya başlangıç tarihinde yürürlükte olan talimatların iptal edilmesi ve yeni sipariş verilmesi durumunda o sipariş kampanyaya dahil edilmeyecektir.

Müşterinin kredi kartından veya vadesiz hesabından verilen fatura talimatının başka bir müşteri tarafından iptal edilerek iade edilmesi durumunda söz konusu sipariş kampanyaya dahil edilmeyecektir. Talimatların iptal edilmiş bir vadesiz hesaptan verilmesi ve kredi kartından verilmesi veya iptal edilen bir kredi kartından talimat verilmesi ve bir vadesiz hesaptan verilmesi durumunda verilen talimatlar kampanyaya dahil edilmeyecektir.

Kampanya kapsamında yüklenen ParafPara'nın geri alınmaması adına; Talimatların, fatura talimatlarının gönderildiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödenmesi gerekir. Aksi takdirde yatırılan bonus 6 aylık süre sonunda geri çekilecektir.

Kredi kartı talimatı doğrultusunda yapılan fatura ödemelerinde, ödeme tarihinden itibaren nakit avans oranı üzerinden faiz hesaplanacaktır.

Kampanyaya yalnızca orijinal karttan verilen talimatlar dahil edilecektir.

FATURA TALİMATI VERİLECEK NOKTALAR

Otomatik fatura ödeme talimatı verilebileceği noktalar:

Halkbank mobil uygulaması> Ödemeler/Vergi> Otomatik ödeme talimatlarım> Otomatik ödeme talimatı ver

Halkbank İnternet Şubesi> Ödeme> Fatura> Ödeme talimatları > Yeni Talimat Girişi