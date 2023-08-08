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Fazla mesai yapanları ilgilendiren karar! İşverenlerin tadı kaçacak

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Fazla mesai yapanları ilgilendiren karar! İşverenlerin tadı kaçacak
İki yıldır çalıştığı şirketten çıkarılan bir işçinin açtığı davada Yargıtay, gününde ödenmeyen mesai ücretleri için emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Yargıtay'ın ele aldığı davada, üst mahkeme işçilerin fazla mesai ücretlerine ilişkin emsal nitelik taşıyacak bir karar verdi. İlgili davada, bir çalışanın 2 yıl boyunca hizmet verdiği işyerinden sözleşmesinin sonlandırılmasıyla ilgili bir durum söz konusu oldu.

Milliyet gazetesinin haberine göre, işten çıkarılan çalışan, işverenden fazla mesai ücretlerini talep etti. Öncelikle dava dosyası arabulucuya gönderildi. Ancak, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine, dava iş mahkemesine taşındı.
iş

Davacı işçi, yaptığı fazla çalışmaların karşılığı olarak ödenmeyen fazla mesai ücretini ve bu durumun tanık ifadeleriyle kanıtlanabileceğini iddia etti. İşçi, 10 bin TL tutarındaki fazla mesai ücretinin davalı şirketten tahsil edilmesini talep etti. İddiaları reddeden davalı işveren ise bu talebi kabul etmedi.

Mahkeme, davayı kısmen kabul etti ancak Adalet Bakanlığı kararı kamu yararı gözeterek bozma talebinde bulundu ve dava dosyası Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne ulaştı. Yüksek mahkeme, davacının alacağı ödenmeyen fazla mesai ücretini en yüksek banka mevduat faiziyle talep ettiğini belirtti.

Ancak, mahkeme tarafından kanuni faiz uygulanması kararı verildi. Daire, İş Kanunu'na göre vadesinde ödenmeyen ücretler için en yüksek banka mevduat faiz oranının geçerli olduğunu vurguladı. Bu karar, emsal nitelik taşıyarak içtihatlar arasında yer aldı.

Ekonomi
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