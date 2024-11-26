FCA, İngiltere'de Kripto Varlık Sahipliğinin Artışını Duyurdu

FCA: Kripto Varlık Sahipliği Artıyor

İngiltere'nin finansal düzenleyici kurumu Finansal Tutum Otoritesi (FCA), ülkede kripto varlık sahipliğinin gözle görülür bir şekilde arttığını duyurdu. FCA'nın ödemeler ve dijital varlıklar direktörü Matthew Long, bu durumun, düzenlemeye duyulan ihtiyacı daha da ortaya koyduğunu belirtti.

Yeni Araştırmanın Bulguları

FCA'nın kripto tüketici tutumları ve davranışları üzerine yaptığı son araştırmaya göre, İngiltere'de kripto varlık sahibi olan yetişkinlerin oranı %12'ye çıktı. Önceki araştırmalarda bu oran %10 seviyesindeydi. Ayrıca, yetişkinlerin sahip olduğu ortalama kripto varlık değeri 1595 sterlinden 1842 sterline yükselmiş durumda.

Bilgi Eksikliği ve Riskler

Araştırmaya katılanların %10'u kripto satın almadan önce herhangi bir araştırma yapmadığını ifade ederken, üçte biri, bir sorunla karşılaşmaları durumunda FCA'ya şikayette bulunabileceklerini veya finansal koruma arayabileceklerini söyledi. Bununla birlikte, FCA, kripto para piyasasının büyük ölçüde düzenlenmemiş ve yüksek risk içerdiğini vurguladı; kullanıcıların korunmasının olası olmadığını ve varlık kaybı yaşanabileceğini belirtti.

Yeni Düzenlemeler Yolda

Bu bağlamda FCA, kripto varlıklara yönelik yeni düzenlemelerin geliştirilmesi gerektiğini açıkladı. Matthew Long, "Araştırma sonuçlarımız, güvenli, rekabetçi ve sürdürülebilir bir kripto sektörünü desteklemek için net bir düzenlemeye olan ihtiyacı vurguluyor. Yeniliği kucaklayan ve piyasa bütünlüğü ile tüketici güvenine dayanan bir sektör oluşturmak istiyoruz. Gelecekteki düzenlemeleri doğru bir şekilde belirlemek için hükümetle, uluslararası ortaklarla, endüstri temsilcileri ve tüketicilerle yakın çalışmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.