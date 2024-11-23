Fed: ABD'nin Mali Borç Sürdürülebilirliği En Büyükan Finansal Risk

Fed Raporu: Mali Borç Sürdürülebilirliği En Önemli Risk

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkenin mali borcunun sürdürülebilirliğinin, finansal istikrar için en büyük risk olarak değerlendirildiğini duyurdu. Fed, Finansal İstikrar Raporu'nun kasım sayısını yayımlayarak, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin kapsamlı değerlendirmeler sundu.

Önemli Riskler Sıralandı

Rapor, ABD'nin finansal istikrarına yönelik risklere ilişkin yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Bu sonuçlara göre, mali borcun sürdürülebilirliği, önceki anketlerde de sıkça dile getirilen Orta Doğu'daki tırmanan gerilim ve politika belirsizliği ile birlikte en önemli risk olarak ön plana çıkıyor. Rapor, "ABD'nin mali borçlarının sürdürülebilirliğine dair endişeler en çok belirtilen risk oldu. Artan Hazine ihraçları özel yatırımları engellemeye başlayabilir veya ekonomik durgunlukta politika tepkilerini kısıtlayabilir," ifadesini içeriyor.

Resesyon Riski ve Diğer Endişeler

Bunun yanı sıra, ABD'nin resesyona girme riski de raporda önemli bir yer tutuyor. Önceki alt ankette, kalıcı enflasyonist baskılar ve kısıtlayıcı para politikası duruşunun etkilerine dair riskler daha az ifade edildi. Yeni raporda, küresel ticarete yönelik risklerin de bir önceki ankete göre daha fazla belirtildiği gözlemlendi. Riskli varlık fiyatlarındaki düzeltmeler ve bankacılık sektöründe yeniden ortaya çıkabilecek stres ise diğer önemli riskler olarak değerlendiriliyor.

Diğer Beklentiler ve Ülkeler Arasındaki Etkileşim

Raporda ayrıca, Çin ekonomisinin zayıflama ihtimali ve bir finans kuruluşuna yönelik siber saldırı olasılığı gibi durumların gerçekleşmesi halinde ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor. Bu unsurlar, yatırımcılar ve politika yapıcılar için önemli birer uyarı niteliği taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.