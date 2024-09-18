Fed Başkanı Jerome Powell'dan Faiz İndirimine Dair Açıklamalar

Powell'dan Faiz İndirimi Açıklamaları

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, faiz indirimine yönelik 50 baz puanlık kararın ardındaki sebepleri basın toplantısında değerlendirdi. Powell, ılımlı büyüme ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde %2'ye düşmesi açısından bu adımın uygun bir yol olduğunu vurguladı.

Ekonomik Durum ve İstihdam

Powell, ABD ekonomisinin genel güçlü bir seyir izlediğini belirterek, son iki yılda hedefler doğrultusunda kaydedilen ilerlemeyi öne çıkardı. İş gücü piyasasının daha önceki aşırı ısınma durumunun geride kaldığını ve artık daha soğuk bir hale geldiğini dile getirdi.

Enflasyon Beklentileri ve Politika Değişiklikleri

Powell, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) politika faizini düşürerek, arz ve talep dengesinin sağlanmasına yardımcı olacağını belirtti. "Geçtiğimiz yılki sabırlı yaklaşımımız sonucunu verdi. Enflasyon artık hedefimize çok daha yakın," dedi.

Gelecekteki Faiz İndirimleri

Powell, iş gücü piyasasındaki belirsizliklerin ve enflasyonun seyrinin izlenmesi gerektiğini belirtti. "Politika duruşumuzu toplantıdan toplantıya değerlendirmeye devam edeceğiz," ifadesiyle, enflasyon ve ekonomik büyüme koşullarına göre hareket edeceklerini söyledi.

Sonuç ve İleriye Dönük Beklentiler

Faiz indirimlerinin güçlü bir başlangıç yaptığını dile getiren Powell, enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla kayba ihtiyaç olmadığını belirtti. Ancak, %2 enflasyon hedefinde henüz tam anlamıyla varmadıklarını vurgulayarak, kaydedilen ilerlemeden cesaret aldıklarını ifade etti.