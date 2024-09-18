DOLAR
34,07 -0,02%
EURO
37,89 0,06%
ALTIN
2.797,97 0,59%
BITCOIN
2.036.776,85 0,52%

Fed Başkanı Jerome Powell'dan Faiz İndirimine Dair Açıklamalar

Powell, enflasyon ve iş gücü piyasası hakkında yaptığı değerlendirmelerde faiz indiriminin nedenlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 22:52
Fed Başkanı Jerome Powell'dan Faiz İndirimine Dair Açıklamalar

Powell'dan Faiz İndirimi Açıklamaları

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, faiz indirimine yönelik 50 baz puanlık kararın ardındaki sebepleri basın toplantısında değerlendirdi. Powell, ılımlı büyüme ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde %2'ye düşmesi açısından bu adımın uygun bir yol olduğunu vurguladı.

Ekonomik Durum ve İstihdam

Powell, ABD ekonomisinin genel güçlü bir seyir izlediğini belirterek, son iki yılda hedefler doğrultusunda kaydedilen ilerlemeyi öne çıkardı. İş gücü piyasasının daha önceki aşırı ısınma durumunun geride kaldığını ve artık daha soğuk bir hale geldiğini dile getirdi.

Enflasyon Beklentileri ve Politika Değişiklikleri

Powell, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) politika faizini düşürerek, arz ve talep dengesinin sağlanmasına yardımcı olacağını belirtti. "Geçtiğimiz yılki sabırlı yaklaşımımız sonucunu verdi. Enflasyon artık hedefimize çok daha yakın," dedi.

Gelecekteki Faiz İndirimleri

Powell, iş gücü piyasasındaki belirsizliklerin ve enflasyonun seyrinin izlenmesi gerektiğini belirtti. "Politika duruşumuzu toplantıdan toplantıya değerlendirmeye devam edeceğiz," ifadesiyle, enflasyon ve ekonomik büyüme koşullarına göre hareket edeceklerini söyledi.

Sonuç ve İleriye Dönük Beklentiler

Faiz indirimlerinin güçlü bir başlangıç yaptığını dile getiren Powell, enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla kayba ihtiyaç olmadığını belirtti. Ancak, %2 enflasyon hedefinde henüz tam anlamıyla varmadıklarını vurgulayarak, kaydedilen ilerlemeden cesaret aldıklarını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çalışanlara Haziran piyangosu vurdu! O tarihte ikramiyenin kralı ödenecek
2
Bayrama günler kala 2500 TL harçlık müjdesi! e-Devlet başvurusu açıldı
3
Fed Başkanı Jerome Powell'dan Faiz İndirimine Dair Açıklamalar
4
Döviz Kurları Güncel Değişimleri
5
Türkiye'de Beklenen Yaşam Süresi 77,3 Yıl
6
Emeklilere Özel İndirim Fırsatları İzmir'de Başladı
7
Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi