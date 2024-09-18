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Fed Başkanı Powell'dan Ekonomi Açıklamaları: Enflasyon ve İstihdam Riskleri

Powell, enflasyon risklerinin azaldığını, ancak istihdam açısından endişelerin arttığını belirtti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 21:40
Fed Başkanı Powell'dan Ekonomi Açıklamaları: Enflasyon ve İstihdam Riskleri

Fed Başkanı Jerome Powell'dan Kritik Açıklamalar

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, son ekonomik değerlendirmelerinde önemli noktaları vurguladı. Powell, enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin azalma gösterdiğini ifade etti.

İstihdamda Dikkat Çeken Düşüş Riskleri

Powell, enflasyonun kontrol altına alınması açısından olumlu bir gelişme yaşandığını ancak istihdam pazarında aşağı yönlü risklerin arttığının altını çizdi. Bu durum, ekonominin gelecekteki seyrine dair endişeleri de beraberinde getiriyor.

Ekonomi uzmanları, Powell’ın bu açıklamalarının, piyasalarda ve politika belirleyiciler arasında geniş yankı bulacağını düşünüyor.

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